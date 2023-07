Pese a que el ‘Tuca’ si lo quería: Jesús Corona explicó su salida de Cruz Azul y su llegada a Xolos

Jesús Corona, arquero veterano que llegó a los Xolos de Tijuana, habló tras su salida del Cruz Azul, equipo al cual defendió tras 14 años y con el que levantó un título de Liga MX. El meta, al hablar sobre esto, explicó como es que no fue un tema de dinero el motivo por el que salió, sino que fue una mala relación con algunas personas en la junta directiva.

Así lo explicó el mismo portero en el programa Línea de 4 de TUDN, plataforma en donde Chuy Corona explicó como es que si era considerado por el técnico Ricardo ‘Tuca’ Ferretti, así como el presidente Víctor Velázquez, elementos que deseaban la continuidad del arquero.

José de Jesús Corona, exarquero del Cruz Azul en la Liga MX. Foto: Imago7/ Eloisa Sánchez.

Foto: Imago7

“Fueron diferentes circunstancias las que me orillaron a tomar la decisión, no hubo esa buena relación con algunas personas del club, eso culminó por tomar esta decisión y aceptar que son nuevos proyectos los que tiene, no entraba en los planes de la directiva, unos estaban a favor que me mantuviera, otros no.

“Uno debe estar donde lo quieren y se me brinda esta oportunidad con Xolos. En un principio Tuca había dado el visto bueno, me dejaba a cierto punto tranquilo; el presidente (Víctor Velázquez) de igual manera, pero hubo gente involucrada que tenía otra planeación en esta nueva etapa en Cruz Azul”, reveló el guardameta de 42 años de edad en dicho programa.

Jesús Corona con la playera del Cruz Azul durante un partido de la Copa Sky 2022. Foto: Imago7/ Arturo Hernández.

Foto: Imago7

José de Jesús Corona también habló de como es que se fue tranquilo y agradecido con gran parte de la institución cementera, en donde también incluyó a la afición, aunque, explicó como es que le hubiese gustado que la directiva fuese más transparentes.

“Solo les pedía que hubieran sido un poco más transparentes, a final de cuentas fui a pretemporada, con cierta tranquilidad que iba a permanecer y después pasaron situaciones que me orillaron a tomar esta determinación“, dijo el guardameta.

“El tema económico no fue por ahí, me adapté a la propuesta que se me hizo. Un martes acepté la propuesta, luego la cambiaron, hubo detalles más personales, uno entiende que uno no iba a estar de la mejor manera o que iban a haber personas que no querían que estuviera, gente que parece están tomando decisiones que en su momento no tuvimos buena relación”, resaltó Jesús Corona en Línea de 4 para TUDN. José de Jesús Corona, con la Máquina Celeste del Cruz Azul. Foto: Marcos Domínguez – Imago7.

Foto: Imago7

Sigue leyendo:

. Cruz Azul no se intimidará ante Lionel Messi: Erik Lira revela cómo conciben en La Máquina al capitán de la selección Albiceleste

. ‘Tuca’ Ferretti negó la posibilidad de renunciar al Cruz Azul y habló sobre la posible llegada de Alan Pulido

. Michael Estrada, de jugar en la Liga MX a tener la posibilidad de competir en un torneo de la UEFA con su nuevo club

. Ricardo ‘Tuca’ Ferretti estalla de rabia en rueda de prensa y excluye a periodistas que la cubrían virtualmente