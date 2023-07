‘Tuca’ Ferretti negó la posibilidad de renunciar al Cruz Azul y habló sobre la posible llegada de Alan Pulido

Ricardo ‘Tuca’ Ferretti habló sobre los rumores de una posible renuncia, situación que aterró a todos los seguidores del Cruz Azul. Además, el entrenador del equipo mexicano también opinó sobre el caso de Alan Pulido, mexicano que estaría a un paso de llegar a las Chivas de Guadalajara, pero que también ha sido vinculado al equipo cementero.

“De Alan Pulido me gustaría, pero es muy complicado. Es un jugador mexicano, lo debuté una vez y si él viniera sería bienvenido. Sabemos de la capacidad del jugador y creo que podría aportar algo interesante”, señaló el estratega en rueda de prensa.

Alan Pulido, jugador mexicano del Kansas City en la MLS. Foto: Emilee Chinn – Getty Images.

Hay que recordar que hace pocos días, salió un reporte en donde se explicaba que Pulido firmaría un precontrato con las Chivas para que así, luego de su paso por la Major League Soccer con Sporting Kansas City, pueda ser un nuevo jugador del Rebaño Sagrado en la Liga MX.

Para finalizar la rueda de prensa, Ricardo Ferretti también habló sobre el rumor en donde lo vinculaban con una supuesta renuncia, el cual catalogó como un “invento” y que aunque si tiene “preocupación” por no tener todo su plantel completo.

“Ustedes inventan cada cosa. No había nada de eso (una renuncia), preocupación sí… uno quiere trabajar con el plantel lo más pronto posible. No llevar 28 jugadores de los cuales 20 eran de la Sub-20 y Sub-18, ellos merecen y van a tener una oportunidad, pero en ese entonces mi preocupación, y sigue habiendo preocupación, de tener el plantel completo. No vine a entrenar a la Sub-20 ni Sub-18”, indicó.

Ricardo Ferretti Tuca, Director Técnico del Cruz Azul. Foto: Alejandro Avila – Imago 7.

