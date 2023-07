Una posible postulación de Joe Manchin a la presidencia desata temor entre los demócratas

Mientras los ojos de los representantes demócratas y republicanos se han enfocado en la posible reelección de Joe Biden y en la opción de que Donald Trump regrese a la Casa Blanca, la opción de tener una tercera alternativa que represente los intereses de los estadounidenses está cobrando fuerza en la figura del senador Joe Manchin, quien no se descarta para estar en la boleta de las próximas elecciones presidenciales a través de un tercer partido.

La próxima semana, el político de 75 años acudirá a un evento en New Hampshire donde participará como invitado del Grupo No Labels, organización que promueve políticas y políticas centristas y bipartidistas con el objetivo de lanzar a un candidato a la presidencia si se presentan las condiciones idóneas para hacerlo.

Al respecto, existe preocupación entre los representantes del Partido Demócrata, pues una posible candidatura de Joe Manchin pondría en una situación delicada a Joe Biden, pues los votos que el electorado le destinaría al senador de West Virginia en la boleta electoral quizá no le permitirían llegar a la Casa Blanca, pero podrían determinar la victoria del Partido Republicano muy posiblemente representado por Donald Trump.

En este sentido, la posición que asuma Manchin resulta clave en las aspiraciones de los demócratas, pues en el caso hipotético de que llegara a competir en las elecciones, además de complicarles sus aspiraciones de mantenerse en la Casa Blanca, les abriría a los republicanos la posibilidad de ganar el control del Senado.

Joe Manchin es un experimentado político que tendría contra las cuerdas a su propio partido. (Jemal Countess/Getty Images for JDRF)

Por el momento, No Labels no ha mencionado a quién considerarían como candidato oficial, pero varios expertos coinciden en que su fórmula probablemente consistiría en postular a un político ligado a los demócratas como presidente y a un republicano como vicepresidente.

Consciente de la posición en que se encuentra, Joe Manchin ya ha comenzado a meterles presión a los representantes de su partido.

“Si suficientes estadounidenses creen que hay una opción y la opción es una amenaza para la extrema izquierda y la extrema derecha, creo que será la mayor contribución a la democracia. No me descarto y no me descarto”, expresó recientemente.

Hasta el momento, se menciona que el Grupo No Labels cuenta con $70,000,000 de dólares destinados a impulsar su opción de figurar en la boleta electoral.

El punto es que evaluará sus posibilidades de elección general después de la votación primaria del “Súper Martes”, en marzo del próximo año.

Mientras tanto, las encuestas muestran que sólo la mitad de los demócratas aprueban la postulación de Joe Biden, algo muy delicado para sus aspiraciones de mantenerse en la Casa Blanca.

Sigue leyendo: