En lo alto de un edificio Paulina Goto luce su figura, usando un ajustado body

En muchas de sus publicaciones de Instagram Paulina Goto ha dejado ver su lado sensual, y ahora sorprendió a sus fans con una serie de fotografías en blanco y negro que la muestran en lo alto de un edificio de Ciudad de México, tomando un café y usando un ajustado body con el que presumió su retaguardia.

Desliza para ver todas las fotos

Hace algunos días la bella actriz mexicana se fue de vacaciones, y aunque no reveló el destino turístico que visitó, sí compartió muchas imágenes que la muestran en bikini rosa, a bordo de un yate y hasta practicando un poco de paddle boarding. View this post on Instagram A post shared by Paulina Goto (@paulinagoto)

Paulina lleva uno de los roles protagónicos en la película “Tu madre o la mía”, cuyo rodaje ya ha terminado. Poco después ella posó para una sesión de fotos, luciendo muy sexy en un body negro con tiras que cubrió con un saco oversize. Las imágenes han obtenido en Instagram más de 37,000 likes. View this post on Instagram A post shared by Paulina Goto (@paulinagoto)

