Encuentran cuerpo de excursionista desaparecido en Parque Nacional Yosemite

Las autoridades confirmaron el miércoles que el cuerpo de un excursionista que desapareció en el Parque Nacional de Yosemite después de ser arrastrado por un arroyo frío y caudaloso fue encontrado durante el fin de semana.

Hayden T. Klemenok desapareció el 2 de julio mientras viajaba con un grupo en Upper Chilnualna Falls, dijo el Servicio de Parques Nacionales en un comunicado citado por NBC News.

El joven desapareció poco después de ingresar a Chilnualna Creek, cerca del cruce del sendero. Esa sección del arroyo está aproximadamente a una docena de millas al sur del valle de Yosemite y presenta una serie de cascadas que se sumergen cientos de pies.

El cuerpo de Klemenok fue encontrado el domingo y recuperado el lunes.

Scott Gediman, portavoz del Parque Nacional Yosemite, dijo que aún están investigando cómo murió el excursionista.

“Actualmente se presume que la causa de la muerte fue ahogamiento accidental”, dijo la hermana de Kelmenok, Taylor McKinnie, en un comunicado publicado en Facebook.

Los padres de Klemenok le dijeron a The San Francisco Chronicle que sus amigos contaron que el día del accidente hacía calor y que el joven de 24 años de Petaluma, California, se había puesto a cuatro patas para mojarse la cara en un arroyo, pero se le resbalaron las manos y se cayó en el agua.

“Es la peor experiencia por la que cualquier padre o familia debería pasar”, dijo Michelle Klemenok.

Las autoridades de California han estado advirtiendo al público que los ríos, arroyos y lagos son extremadamente peligrosos este año debido a la escorrentía masiva. Es decir, el agua está tan fría que una persona puede perder el control muscular en cuestión de minutos.

A pesar de las advertencias, casi dos docenas de personas se ahogaron o desaparecieron en los ríos de California desde mediados de abril, según Bay Area News Group, que ha estado rastreando los informes de las autoridades locales.

La semana pasada, autoridades informaron que el calor extremo parecía haber causado la muerte de un hombre de California en el Parque Nacional del Valle de la Muerte.

El Servicio de Parques Nacionales dijo en un comunicado que el cuerpo del hombre fue encontrado por un trabajador de mantenimiento que vio un automóvil junto a la carretera con dos llantas ponchadas.

El sedán tenía dos llantas ponchadas pero no chocó. El aire acondicionado no funcionaba y la ventanilla del conductor estaba bajada, lo que sugiere que no funcionaba cuando el hombre conducía, según la agencia.

“La investigación inicial sugiere que una enfermedad relacionada con el calor pudo haber causado que el conductor se saliera de la carretera“, dijo el servicio de parques.

El hombre, cuyo nombre no fue revelado, fue identificado solo como una persona de 65 años del área de San Diego.

