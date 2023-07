Hallan en el cráter de Jezero en Marte nuevas e intrigantes evidencias de diversas moléculas orgánicas

El cráter de Jezero en el árido Marte habría sido en el pasado un lago y en él se han detectado evidencias de diversas moléculas orgánicas, lo que sugiere que pudo existir un ciclo geoquímico más complejo de lo pensado.

Un estudio que publica Nature coordinado por el Instituto de Tecnológico de California (EE. UU.) ha estudiado datos del róver Perseverance de la NASA que desde hace más dos años recorre Jezero.

La materia orgánica puede formarse a partir de diversos procesos, no solo los relacionados con la vida. Los procesos geológicos y las reacciones químicas también pueden formar moléculas orgánicas, y estos procesos son los favoritos para el origen de estos posibles orgánicos marcianos, señala la Universidad de Florida (EE. UU.), una de las firmantes del estudio.

Conocer mejor la presencia y distribución de la materia orgánica conservada en la superficie del planeta puede proporcionar información clave sobre el ciclo marciano del carbono y el potencial del planeta para albergar vida a lo largo de su historia, indica el estudio.

La investigación indica que Perseverance, en su periplo, ha detectado evidencias de diversos tipos de moléculas orgánicas. Anteriormente ya se habían encontrado varios tipos en meteoritos marcianos y en el cráter Gale.

Entre las posibles explicaciones del origen de estos compuestos están las interacciones entre agua y roca, o los depósitos de polvo interplanetario o meteoritos, aunque no se han descartado los orígenes bióticos, resume la publicación.

La existencia de material orgánico en la superficie marciana arroja luz “sobre la posible habitabilidad” del planeta, agrega la citada universidad en una nota.

Para este hallazgo se ha usado el instrumento SHERLOC, uno de los que lleva el róver, que permite cartografiar y analizar a gran escala las moléculas orgánicas minerales del planeta.

El instrumento detectó señales de moléculas orgánicas en los diez objetivos que observó en el suelo del cráter de Jezero, al norte del ecuador marciano y donde hace unos 3,700 millones de años habría habido un lago, un sitio propicio para buscar indicios de vida pasada.

