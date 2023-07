Ricardo Ferretti ya estaría cerca del retiro: el Tuca podría decir adiós a los banquillos de la Liga MX

Ricardo Ferretti es uno de los entrenadores más respetados del fútbol mexicano. El estratega brasileño ha destacado por su actitud, personalidad y también por sus éxitos sentado en el banquillo. Pero el experimentado entrenador sudamericano ya tendría sus horas contadas en la Liga MX, pues su retiro estaría muy cerca.

Esta información puso a temblar a los aficionados de Cruz Azul. El periodista Álvaro Morales fue el encargado de difundir esta información. Ricardo Ferretti estaría cansado de la constante presión en los banquillos y querría más tiempo para compartir con su familia. De hecho, el próximo paso del Tuca sería en TV.

“El quiere estar ya con nosotros en Fútbol Picante; esto es información, no es que me meta en su vida privada; él tiene un hijo pequeño y es una persona de casi 70 años. El quiere gozar la vida, ya se cansó de dirigir y no ganar“, dijo Álvaro Morales en ESPN.

El error de los Bravos de Juárez

Una de las manchas en la carrera de Ricardo Ferretti fue su último paso por los Bravos de Juárez. Álvaro Morales reveló que el proceso del Tuca en el conjunto de La Frontera fue una decisión tomada desde la molestia de ser despedido de Tigres de la UANL. Este fue un paso gris en la carrera de un técnico que está acostumbrado a ganar.

“Él se calienta cuando lo echan de Tigres, se calienta y agarra Juárez. El reconoce que fue un error, agarra a Cruz Azul, revive la carrera”, indicó.

A diferencia de los Bravos de Juárez, Cruz Azul era un proyecto mucho más ambicioso. Con La Máquina, Ricardo Ferretti si contaba con una plantilla que le podía permitir pelear por cosas importantes en la Liga MX. A pesar de esta posibilidad, la decisión del Tuca siempre estuvo condicionada a su deseo de pasar más tiempo junto a su familia.

“Me dijo: ‘Quiero volver a dirigir, hay un chance en Cruz Azul’, le digo: Tómelo profesor, agárrelo”; me dice:‘ No te creas, también ya quiero ser comentarista para estar más tiempo con mi chamaco’. Agárrelo y si no sale, pues ya se viene con nosotros, le dije. Yo creo que no va a aguantar mucho en Cruz Azul“, agregó Morales.

Ricardo Ferretti dirigió por primera vez en la Liga MX en 1996. Las Chivas de Guadalajara fue su primer equipo en el torneo mexicano. Luego del Rebaño Sagrado, el Tuca se sentó en el banquillo de Tigres de la UANL, Pumas de la UNAM, Toluca, Monarcas Morelia, Juárez y ahora en Cruz Azul.

El estratega brasileño tiene más de 1,150 partidos dirigidos en el fútbol mexicano. Ferretti también tuvo dos pequeños procesos al mando de la selección de México.

