Teófimo López informa a la OMB que mantendrá su título y desafía a Devin Haney: “No huyas”

Teófimo López informó a la Organización Mundial de Boxeo (OMB) que mantendrá su título de peso superligero y sin perder tiempo desafío a Devin Haney, campeón indiscutido de peso ligero, para hacer la primera defensa de su cetro.

A través de su cuenta en Twitter, Francisco ‘Paco’ Valcárcel, quien le dio un plazo de 24 horas para bloquear la pelea mandatoria por el título vacante entre Arnold Barboza y José Ramírez, hizo oficial el anuncio de la decisión de López.

“Se acabó el juego. Teófimo López me acaba de informar por escrito que retendrá su título de peso superligero de la OMB”, escribió.

En la misma red social, The Takeover publicó una serie de mensajes donde explicó que salió del retiro para evitar que su cinturón cayera en manos de Devin Haney. El monarca indiscutido de las 135 libras de inmediato respondió positivamente al desafío.

“Yo, Devin Haney. Ya que fuiste tan rápido en saltar a la mezcla por mi cinturón de campeonato de la OMB, hagamos que la pelea suceda para que el mundo pueda ver quién está en esa acción. (Y) no, no estarás en el lado A. ¡También tengo el título de rey de la división! ¡Así que no huyas! Per**”, dijo López.

Devin Haney defendió sus títulos ante Vasyl Lomachenko el pasado mes de mayo en Las Vegas. Foto: Sarah Stier/Getty Images.

“Salí del retiro (supongo) porque el siguiente paso fue que Devin Haney peleara contra Arnold Barboza por mi título de campeonato de la OMB en las 140 libras. Al mie*** con eso. Estoy cansado de ayudar a este chico a ser algo que él no es. ¡Y ese es un verdadero campeón!”, expresó.

“Vamos a hacerlo. Tu trasero nunca se retiró en primer lugar. Veamos si realmente quieres el humo. Voy a ser el campeón 140 de todos modos. Pediste $20 millones (de dólares) la última vez que mis papás hablaron contigo”, respondió Haney a López, quien negó haber pedido esa cantidad.

Cabe destacar que tras su dominante victoria sobre Josh Taylor el pasado mes de junio, Teófimo López anunció su retiro alegando que no le pagaban lo suficiente y dejó vacante el título. El pugilista aseguró que solo volvería a subir al cuadrilátero si le ofrecían un contrato millonario y ahora, con el reto a Haney, lo más probable es que The Takeover reciba un buen día de pago. Además, la pelea entre ambos sería muy grande debido a su rivalidad.

Teófimo López, de 25 años, es un excampeón indiscutido de peso ligero y monarca de la OMB en las 140 libras. El estadounidense de ascendencia hondureña tiene récord de 19 victorias, 13 por nocaut, y una derrota en su carrera como profesional. Por su parte, Devin Haney amplió su récord invicto a 30 victorias, 15 de ellas por nocaut, y sigue siendo el campeón indiscutido de las 135 libras.

Sigue leyendo:

· Teófimo López revela el “desesperado” mensaje que le envió Ryan García tras vencer a Taylor

· Teófimo López afirma que solo volverá del retiro cuando le ofrezcan un “contrato de nueve cifras”

· ¡Récord de audiencia! Teófimo López vs. Josh Taylor es el evento de boxeo más visto en TV por cable en Estados Unidos en 2023