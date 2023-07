Usando leggings estampados Galilea Montijo se muestra en el gimnasio

Galilea Montijo ha mostrado una imagen más sexy desde que anunció su separación de Fernando Reina; ella ahora compartió en su cuenta de Instagram un video en el que aparece usando leggings estampados y luciendo su curvilínea figura mientras realiza varias rutinas en el gimnasio, dejando ver que a sus 50 años luce espectacular. View this post on Instagram A post shared by GalileaMontijo (@galileamontijo)

La conductora del programa de televisión “Hoy” tiene más de 10 millones de seguidores en esa red social, y a todos ellos complació con fotos que la muestran con el ajustado enterizo brillante que usó en uno de los especiales para el reality show “La casa de los famosos”. El mensaje que escribió junto a las imágenes fue: “Ni Diablo! Ni ángel!”

Desliza para ver todas las fotos

En otro clip Galilea se mostró haciendo una rutina para fortalecer sus piernas y glúteos; después convivió unos momentos con sus mascotas. El texto que adjuntó refleja su seguridad y ánimo por ponerse en forma: “Esto no es fácil 🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️ puedo con esto y más?????” View this post on Instagram A post shared by GalileaMontijo (@galileamontijo)

