Alix Aspe hace un importante anuncio sobre su regreso a la televisión: “¡Estoy de vuelta!”

A unos meses de haberse despedido de Telemundo y la producción de ‘La Mesa Caliente’, Alix Aspe está de vuelta en la televisión con un nuevo proyecto que la hizo incorporarse con un grupo de exitosas mujeres.

Se trata de nada más y nada menos que el programa “Ojos de Mujer”, de la cadena E! Latinoamérica, donde compartirá pantalla con las famosas Erika de la Vega, Chiky Bombom, Elizabeth Gutiérrez y Carla Medina.

Fue a través de su cuenta de Instagram que Alix Aspe compartió la noticia con sus fanáticos, y aunque detalló que solo se trata de una participación especial, dejó claro que su estancia estuvo llena de sorpresas positivas.

“I’m backkkk ! (Como invitada 😂) No se pueden perder hoy #OjosDeMujer! Solo por @eonlinelatino ❤️ Ame conocer a esta mujeres tan increíbles inteligentes y hermosas!”, escribió la famosa de origen mexicano para acompañar un carrusel de imágenes donde posa con una sonrisa de oreja a oreja.

Las respuestas a su regreso no se hicieron esperar, dejando más que claro que el público está listo para volver a verla en la pantalla chica, sobre todo cuando se trata de alguna producción en la que la mujer cuenta con un papel fundamental.

“Como te extrañamos mi reina”, “Sería una excelente adquisición para el programa te queremos de regreso”, “Que bueno verte de nuevo hoy en TV. Como siempre tan profesional y con comentarios sensatos y la carisma que te caracteriza” y “Te extrañamos mi Alix”, son algunas de las palabras que se leen en la red.

Recordemos que la conductora Alix Aspe anunció su salida de Telemundo el pasado mes de mayo con un emotivo mensaje que puso a temblar al público. “Ustedes han sido testigos que las últimas semanas han sido de grandes cambios y decisiones en mi vida. Ya no me verán más en ‘La Mesa Caliente’ y en Telemundo. Como bien saben, esto es un negocio y al momento de negociar mi contrato no pudimos llegar a un acuerdo“, contó por medio de un video.

