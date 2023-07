Peso Pluma revela la cómica historia detrás de su corte de cabello

A sus 24 años, el cantante mexicano Peso Pluma se ha convertido en toda una revelación en el mundo de la música, gracias a su incursión en el género de los corridos. Y aunque su música ya es suficiente para dar de qué hablar, existe otro detalle que no falla en robarse las miradas: su corte de cabello.

De acuerdo con el intérprete de “Ella Baila Sola”, este icónico peinado surgió de forma inesperada e incluso representó un gran cambio para el look que portaba anteriormente, el cual estaba inspirado en Justin Bieber. “Piensa cuando lanzó ‘Baby'”, contó el cantautor mexicano en entrevista con Billboard.

No obstante, su apariencia cambió durante un viaje a Medellín, Colombia. “Un barbero de ahí me dijo que me iba a hacer un estilo muy popular de Medellín. Me dijo: ‘Tú confía en mí’. Y terminó con esto”, recordó Peso Pluma.

“Y dije: ‘Güey, ¿qué hiciste?'”, compartió sobre su reacción inicial ante el polémico cambio de look. “Luego grabé un video y me vi y dije: ‘Si se ve bien perro'”, añadió.

A pesar de que dicho corte de cabello ha causado opiniones divididas en redes sociales, nadie puede negar que desde que alcanzó fama internacional cada vez son más las personas que deciden portar el mismo look que el mexicano.

“La otra vez me habló un barbero de la Ciudad de México y me dijo: ‘Gracias por tanto trabajo que nos has dado’. Según él habían ido 24 personas en un día a hacerse el corte Peso Pluma”, compartió el artista no sin antes reiterar su agradecimiento al público por el apoyo.

Seguir leyendo:

• Captan a Peso Pluma muy cariñoso con Nicki Nicole en Disneyland… ¿y Dania Méndez? | VIDEO

• Se filtra video de Peso Pluma en acalorada discusión con un supuesto primo, Tito

• Seguridad de Peso Pluma golpea brutalmente a fan y el cantante tuvo una emotiva reacción