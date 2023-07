Poncho de Nigris: Así se vivió la emotiva visita de su hijo “Ponchito” a La Casa de los Famosos México | VIDEO

Vaya emociones se vivieron durante la gala de salvación dentro de ‘La Casa de los Famosos México‘, y es que el actor Poncho de Nigris recibió la visita de su hijo Alfonso, mejor conocido como “Ponchito”. ¿Cuál fue la razón de esta sorpresa? Aquí te contamos los detalles.

Las emociones se desbordaron dentro de la casa más famosa de México cuando, durante la gala de salvación entre los nominados, el actor regiomontano fue sorprendido con la llegada de uno de sus hijos con Marcela Mistral.

El detalle inició con una “llamada” en la que De Nigris escuchó la voz de su hijo, quien cumplía 7 años de edad: “Papá, soy Ponchito y es mi cumpleaños, ya te quiero ver, espero que ganes, por favor gana papá, y acuérdate que soy team Poncho para toda la vida, te mando un abrazo y un beso. Siempre te voy a querer al infinito y más allá. Mi mamá, Toñito, Isabel y yo te estamos apoyando en La casa de los famosos. Hoy es mi cumpleaños, cumplo 7 años, y soy muy grande y fuerte”, se escuchó en la grabación.

Sin embargo, las lágrimas que el también influencer derramó de felicidad no hicieron más que acrecentarse tras ver que las puertas de la casa se abrieron y por ellas entró Ponchito. Hecho un mar de lágrimas, Poncho de Nigris corrió a abrazar a su hijo mayor, y llenándolo de besos le dijo: “Estás bien grande, qué bueno que viniste”.

SOY LAGRIMAS ASÍ SE REENCONTRÓ PONCHO CON SU HIJO PONCHITO 🥺✨



La sorpresa no acabó allí, ya que la producción preparó un pastel para celebrar el cumpleaños número 7 del pequeño. Es así como todos los integrantes de ‘La Casa de los Famosos México’ le cantaron Las mañanitas al hijo de Poncho.

“Cuando me voy a dormir me acuerdo de ti y me acuerdo de las canciones que cantábamos”, confesó De Nigris a su hijo. “Con esto de verte voy a agarrar fuerzas y llegar a la final”, añadió.

