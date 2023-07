¿Qué pasará con Jaime Lozano en la selección mexicana? El futuro de El Tri está en juego y los directivos barajan opciones 

La selección mexicana sigue pasado por momentos turbulentos. A pesar de las victorias obtenidas en la Copa Oro, la labor de Jaime Lozano parece no convencer a los dirigentes de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF). Ivar Sisniega, presidente de la entidad federativa, reconoció que pase lo que pase con El Tri en el torneo se analizará el nuevo proceso de México.

Con la salida temprana de Diego Cocca de banquillo de la selección mexicana, llegaron nuevos problemas a la puerta de El Tri. Jaime Lozano asumió el rol en el banquillo, pero bajo el estatus de estratega interino. Pero la química de Jimmy es más que notoria y le genera nuevas interrogantes a los dirigentes del fútbol mexicano.

Los futbolistas de El Tri no han parado de elogiar la labor de Jaime Lozano y su liderazgo dentro del grupo. Además, Jaime Lozano ha hecho que varios aficionados mexicanos confíen en sus capacidades para liderar el nuevo proceso de México para el Mundial de 2026. Pero Sisniega aún no estaría tan convencido de ello.

“El análisis del técnico se hará sin importar el resultado del domingo. No vamos a elegir un entrenador con base en si gana o no un partido. Lo que pase el domingo no va a determinar el futuro de Jaime Lozano, a quien considero un gran técnico que nos puede aportar mucho y por supuesto que debe ser uno de los candidatos”, dijo Sisniega a través de la cuenta oficial de la federación.

El buen ambiente de Lozano

Jaime Lozano le ha podido devolver algo de buen fútbol a la selección mexicana. El Tri ha jugado grandes partidos en la Copa Oro e inscribió su nombre en la final para enfrentarse a Panamá, algo que no pudo hacer el poderoso conjunto de Estados Unidos.

Con mucho menos de un mes en el banquillo, Jaime Lozano ha liderado a la perfección al conjunto azteca en este torneo continental. De la mano de Jimmy, México ha conseguido cuatro victorias y solo una derrota.

Lozano está a un paso de conquistar la Copa Oro. Imago7/ Rafael Vadillo.

No está de más recordar que la única derrota a espaldas de Jaime Lozano, México remató hasta 25 veces y Qatar, con un solo disparo a puerta, se quedó con la victoria. Pero en términos generales la LamborJimmy ha marcado 13 goles y solo ha recibido 2. El poder ofensivo despertó y la defensa ha estado a la altura de las circunstancias.

Pero el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol utiliza como argumento que no solo se trata de pensar en el seleccionador de México para el Mundial de 2026. Sisniega también quiere un proyecto que se extienda a las categorías inferiores y pueda apostar al recambio generacional.

“El proceso que estamos llevando es más grande que solo elegir un entrenador. Estamos analizando el paquete completo de la estructura y personal de todas las selecciones nacionales”, agregó.

