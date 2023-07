Reembolso de impuesto de hasta $1,300 dólares será enviado en Minnesota: cuándo y quiénes califican

Este año, el Departamento de Impuestos de Minnesota enviará pagos directos de reembolso de impuestos de hasta $1,300 dólares para los contribuyentes elegibles que hayan presentado su declaración correspondiente al año fiscal 2021.

Esta legislación según la entidad fue aprobada y firmada el 24 de mayo de este año como parte de un proyecto de ley de impuestos, el dinero proviene de un superávit de aproximadamente $17,500 millones de dólares del estado con el que se contará con $1.1 mil millones dólares que serán distribuidos entre los contribuyentes elegibles.

El monto dependerá de su declaración de impuesto y puede ser desde los $260 dólares hasta los $1,300 dólares, el cual se empezarán a enviar a principios de otoño.

Quiénes son elegibles

De acuerdo con la página web de impuestos del estado, los contribuyentes elegibles deben contar con ciertos requisitos:

Haber sido residente de Minnesota durante parte o la totalidad del año fiscal 2021.

Presentar una de las siguientes declaraciones antes del 31 de diciembre de 2022: Formulario M1 de 2021, Impuesto sobre la renta individual de Minnesota y Formulario M1PR de 2021, Reembolso de Crédito por Vivienda Familiar (para Propietarios) y Reembolso de Impuestos Sobre la Propiedad del Arrendatario.

Tener un ingreso bruto ajustado informado para 2021 de $150,000 dólares o menos para los declarantes conjuntos , y de $75,000 dólares o menos para todos los demás declarantes.

, y de $75,000 dólares o menos para todos los demás declarantes. No haber sido reclamado como dependiente en la declaración de impuestos sobre la renta de Minnesota de 2021 de otra persona.

Aquellos contribuyentes que fallecieron antes del 1 de enero de 2023 no son elegibles para el reembolso.

Qué debe saber

Este pago no es necesario solicitarlo, el Departamento de Impuestos de Minnesota evaluará a cada contribuyente y hará la respectiva elección de acuerdo con los requisitos y su cumplimiento. Por lo tanto, no habrá un proceso de apelación, además el pago no podrá ser rastreado en nuestro sistema, señaló la entidad.

En este sentido, si usted cumple con los límites de ingresos y sus datos bancarios y de domicilio no se han cambiado desde que presentó la declaración del 2021, solo debe esperar a que el reembolso llegue a su cuenta bancaria o sea enviado en un cheque por correo a la dirección que está en su declaración.

Por otro lado, si usted cumple con los límites de ingresos y sus datos bancarios y dirección han cambiado desde que presentó la declaración del 2021, deberá actualizar su información antes del 28 de julio en el sitio web.

Finalmente, si usted ha superado los límites de ingresos, no presentó la declaración y fue declarado dependiente en la declaración de otra persona, la entidad aseguró que en estos casos no se tiene derecho a la bonificación fiscal.

