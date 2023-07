Dodgers reciben una mala noticia con Clayton Kershaw en la lista de lesionados

Los Dodgers de Los Ángeles recibieron una mala noticia en el comienzo de la segunda temporada al enterarse que perderán a Clayton Kershaw, su mejor pitcher de esta temporada, por varias semanas.

El zurdo de los Dodgers se presume que no volverá a subirse al montículo hasta mediados de agosto. Kershaw dejó de lanzar en la penúltima semana antes del Juego de Estrellas tras lanzar 6 innings ante los Rockies de Colorado cuando salió visiblemente fatigado y con dolor en su hombro.

“Nunca he tenido nada como esto en mi carrera”, dijo Kershaw. “Si no me hubieran hecho la resonancia, probablemente estaría lanzando este fin de semana, pero me la hicieron y mostró suficiente para que los médicos me dijeran que me tome unas semanas, así que eso voy a hacer”.

El zurdo estuvo lanzando pelotas este viernes y se espera que haga una sesión de bullpen la próxima semana en Baltimore para analizar cómo sigue la evolución de su lesión en el hombro izquierdo.

“No pienso que nadie tenga una fecha exacta para el regreso, pero esto va a ser un avance más lento y estoy seguro que a Clayton no le encanta esto”, dijo el manager de Los Ángeles, Dave Roberts.

Los Dodgers han lidiado con problemas en su rotación durante la temporada en el que se lesionaron Julio Urías, Noah Syndergaard y perdieron para toda la campaña al derecho Dustin May. Se espera que en septiembre, Walker Buehler se pueda unir para el final de la temporada y unos posibles playoffs.

Kershaw ha sido uno de los mejores pitchers este año para los Dodgers con 10 victorias, 5 derrotas, con una efectividad de 2.55. El pitcher fue seleccionado a su Juego de Estrellas número 10 en su carrera, el mayor número en la franquicia de Los Ángeles.

Julio Urías se luce ante los Mets

Julio Urías poco a poco ha ido recuperando su estado de forma y así lo demostró esta noche en la victoria de los Dodgers sobre los New York Mets con pizarra de 6-0. El “Culichi” lanzó seis episodios casi perfectos en los que únicamente permitió un inatrapable, recetó siete ponches, otorgó un boleto, no permitió carreras y dejó a su equipo ganando con marcador de 4-0.

Es así como el estelar lanzador mexicano obtuvo en su visita al Citi Field de Queens, su séptima victoria de la temporada. Urías enfrentó a una toletería importante de los Mets que aunque no viven su mejor momento siguen teniendo nombres importantes de la talla de Francisco Lindor, Pete Alonso, entre otros.

