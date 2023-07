Horóscopo de hoy de Nana Calistar 15 de julio de 2023

Aries

Eres un verdadero guerrero. Siempre estás lleno de energía y te gusta tomar la iniciativa. Este es el momento perfecto para perseguir tus metas y ser audaz en tus decisiones. Pero recuerda también escuchar a los demás y no saltar a conclusiones rápidas. Es probable que en próximas fechas recibas una noticia bastante buena que te va re-animar y hacer sentir muy bien. Cambios de humor repentinos y noticias de persona del extranjero. Es probable que te enteres de un chisme el cual te pondrá de muy mal humor, ni te preocupes, recuerda que lo importante es que hablen de ti, ya sea bien o mal pero que hablen. No permitas que otras personas jueguen con tus sentimientos o te hagan menos, recuerda de dónde vienes y quien eres. Aprende a buscar a quien te busca y mandar muy lejos a quien no hace nada por estar contigo.

Tauro

Eres una persona tranquila y estable. Valoras la seguridad y la comodidad en tu vida. En este momento, es importante que te enfoques en cultivar relaciones sólidas y construir una base sólida para tus proyectos. Mantén tus pies en la tierra y disfruta de los placeres simples de la vida. La vida te llenará de oportunidades en muchos ámbitos sin embargo por atender otras cuestiones podrías dejar ir una oportunidad muy buena en lo que respecta al amor. Necesitas desarrollar tu paciencia pues es uno de tus defectos más marcados. Una noticia del área laboral te va beneficiar. Momento de pensar bien hacia dónde te diriges y cómo lograrás tus metas y sueños, no pongas las manos al fuego por nadie pues podrías terminar quemándote, te esperan momentos muy gratos con una persona que llegará a tu vida en próximas fechas. Descansa más, no te desveles tanto pues eso está afectando tu salud. Te llega dinerito extra, controla tu carácter algunas veces explotas demasiado pronto.

Géminis

¡Eres una persona curiosa y social! Tu mente ágil y tu habilidad para comunicarte te destacan. Este es el momento perfecto para aprender algo nuevo y conectarte con los demás. Sin embargo, recuerda mantenerte enfocado y no dispersarte en demasiadas direcciones. Hay momentos en que desearías mandar todo bien lejos, pero te detienes pues sabes que actúas por impulso ya que al poco tiempo se te pasa la bipolaridad que te andas manejando. Deja de meterte dónde no te llaman, caes en situaciones muy tontas por tratar de resolver la vida de los demás, trata de ir por tus cosas y preocuparte por lo tuyo, no tiene caso gastar energías en algo que no te dejará nada más que un sinfín de problemas. Te vienen cambios muy perros en tu conducta y forma de ser, aprende a controlar más tu estado de ánimo, problemas de insomnio con nombre y apellido y un negocio que has traído en puerta podría resultar de la mejor manera. Cuida tu estómago y alimentación pues malestares de gastritis y colitis estarán a la orden del día.

Cáncer

Eres sensible y cariñoso. Tu hogar y tu familia son extremadamente importantes para ti. En este momento, es crucial que te cuides a ti mismo y a tus seres queridos. No dudes en expresar tus emociones y busca equilibrio entre tus necesidades y las de los demás. Nuevos amores se avecinan y la llegada de una amistad con la que habías tenido problemas. Extrañarás a persona que físicamente ya no habita en este mundo. Ten cuidado con una ola de declaraciones y chismes que está por llegar. Cuídate de caídas y golpes pues estarán a la orden del día. Tu carácter fuerte podría asustar a quienes te rodean, se te da mucho decir las cosas como son y eso no les parece a muchas personas y podría traerte muchos problemas. Ten cuidado con lo que sale de tu boca, no te metas tanto en chisme ni en problemas que no son tuyos ni te corresponden. Cambios y nuevos horizontes se visualizan, es importante tomes el toro por los cuernos y no permitas que nadie se interponga en tus planes, tienes todo pa estar bien y ser feliz, pero concentras mucho tus energías y tu tiempo en cosas vanas que solo te ponen peor.

Leo

¡Eres una estrella! Tu confianza y tu carisma son contagiosos. Ahora es el momento de brillar y mostrar tus talentos al mundo. No temas destacarte y tomar la iniciativa en tus proyectos. Recuerda también ser generoso y escuchar a los demás. Se avecinan mejoras económicas y posibilidades de cambio de residencia, varios viajes llegan y oportunidad de conocer persona del signo libra o escorpión, te dejarán un buen sabor de boca. Se ve un embarazo por parte de amistad o familiar. Se cancela una fiesta o salida. Cuida la parte de tus sentimientos no los expongas tanto pues podrías sufrir como ya antes lo hiciste. Deja de pensar que no puedes hacer algo, tienes el talento, la fuerza y las ganas para lograr lo que deseas, no te limites, recuerda que si alguien no pudo no significa que tú tampoco lo lograrás.

Virgo

Eres una persona práctica y meticulosa. Tu atención al detalle y tu habilidad para organizar te distinguen. Este es el momento perfecto para enfocarte en mejorar tu salud y bienestar. Organiza tu vida de manera eficiente y no te olvides de disfrutar de los pequeños placeres de la vida. Amistad del pasado retorna y te pedirá disculpas. Ten cuidado con poner en pedestales a simples mortales pues podrías llevarte grandes sorpresas. No permitas que nadie afecte tu círculo y cada sueño que tienes, estas en la mejor etapa de lograr cuanto te propongas. Recibirás noticas del extranjero. Es importante que mentalices bien el tipo de persona que quieres en tu vida pues tu fuerza y energía logrará atraerla. Mantén tu orgullo tranquilo pues dejarlo salir a flote podría hacerte perder personas que son muy importantes para ti, vienen cambios en el área de los dineros pues se visualiza una mejora.

Libra

Eres amante de la paz y la armonía. Valoras las relaciones equilibradas y justas. En este momento, es importante que encuentres un equilibrio entre tus propias necesidades y las de los demás. Busca la belleza en todo lo que te rodea y no temas expresar tus opiniones. Hay cambios en tus actitudes y mucha maduración, recuerda que después de la tormenta viene la calma, si has pasado por situaciones difíciles y has enfrentado desdicha, mentiras, desamor e incluso inestabilidad laboral piensa que has hecho para salir de esos baches, quien esté contigo lo hará sin poner peros, el trabajo no vendrá a ti por arte de magina necesitarás poner de tu parte e ir a buscarlo. Cuídate de una caída o accidente laboral. Entras en una etapa de cambios y maduración. No te contradigas en lo que dices podrían dejar de creer y confiar en ti. Tu buen corazón es un arma muy poderosa que puedes llegar a utilizar para tener a tu lado a quien te dé la gana.

Escorpión

Eres intenso y apasionado. No temes a los desafíos y siempre vas tras lo que quieres. En este momento, es importante que te conectes con tus emociones más profundas y te deshagas de lo que ya no te sirve. No olvides también ser compasivo y considerado con los demás. No tengas miedo a lo que la vida te ofrece, date la oportunidad de conocer a nuevas personas y salir de la rutina, que te valgan comentarios tontos de la gente, sino te mantienen no tienen por qué estar fregando. Visitas de amistades o familiares en este fin de semana. Ten cuidado con cuestiones de chimes en la familia pues estarán a la orden del día. En el amor cambiará la percepción que tenías con ciertas personas que te interesaban pues te darás cuenta de que de todos o todas no se hace ni uno, mándalos al chorizo y mejor enfócate en tu bienestar. Bájale a los vicios y adicciones y aprende a comer más saludable y hacer ejercicio, algunas veces te dañas un chorro y no ves por ti, recuerda que la persona más importante en tu vida eres tú, después tu y al final tu.

Sagitario

Eres aventurero y optimista. Siempre buscas la verdad y te encanta expandir tus horizontes. Este es el momento perfecto para viajar, explorar y aprender. Mantén tu mente abierta y no temas tomar riesgos calculados. Ten presente que los sueños se cumplen cuando se trabajan en ellos, algunas ocasiones dejas las cosas a medias y no terminas lo que empezaste porque te desesperas o de plano porque te da flojera ser insistente sin darte cuenta de que la clave para lograrlo es la persistencia. En lo que respecta al amor ten más cuidado de quien te enamoras porque siempre terminas regándola, aprende a conocer más a las personas antes de darles el sí o de aflojarles o de lo contrario solo te expones a que termines sufriendo. No desperdicies esa parte tan importante. En la salud podrían llegar infecciones de garganta y dolores musculares, no te desveles tanto y descansa más.

Capricornio

Eres ambicioso y trabajador. Siempre buscas el éxito y te tomas tus metas en serio. En este momento, es importante que te enfoques en tu carrera y en la construcción de tu futuro. Recuerda también disfrutar de los logros alcanzados y encontrar tiempo para el descanso. Vienen movimientos en las casillas de amor pues comenzarás a perder interés por una persona que significó mucho para ti y esto se debe al comportamiento que esta persona ha tenido. A la fregada los buenos modales, disfruta tu vida como Dios manda y que te valgan las criticas, recuerda que la gente crítica lo que le gustaría hacer, pero por falta de huevos u ovarios no hacen. Si sientes necesidad de una persona que ya no está a tu lado en estos momentos, piensa un poco si vale la pena volver a vivir lo vivido por alguien a quien quizás nunca le importaste.

Acuario

Eres único y original. Valoras la libertad y siempre estás buscando formas de hacer del mundo un lugar mejor. En este momento, es importante que te conectes con tu comunidad y compartas tus ideas. No temas ser diferente y confía en tu intuición. Ya no temas a nuevos cambios, recuerda que es la única manera en que podrás obtener resultados distintos. Si tienes pareja, momento de salir de la rutina pues eso es lo que daña la relación, una salida fuera de la ciudad podrá ser de gran ayuda. No dejes de creer en el amor y no te desesperes que la vida te premiará cuando menos lo esperes con la persona correcta. Cambios importantes en la economía pues te llegará un dinerito extra muy bueno que te ayudará a salir de unas deudas. Un viaje en puerta y una ex pareja te buscarán o tendrás algún tipo de contacto con ella, te darás cuenta como la vida la ha dañado.

Piscis

Eres un soñador y un alma creativa. Siempre estás en sintonía con tus emociones y las de los demás. Este es el momento perfecto para explorar tus talentos artísticos y conectar con tu espiritualidad. No olvides cuidar de ti mismo y rodearte de personas positivas. Posibilidad de encamamiento con amistad en próximas fechas, no te enamores ni te confíes de tus sentimientos o podrías terminar lastimado. Cambios en cuestiones de salud, cuida más tus pies y tus pensamientos, recuerda que sueles atraer lo que deseas y sobre todo las cuestiones negativas. Reencuentro con amistad del pasado. Cambios importantes este fin de semana, madurarás un chorro y ni tú sabrás qué es lo que sucede en ti, comenzarás a deshacerte de todas esas personas que te han detenido en tu camino, en las cuestiones de amores es importante que peles bien los ojos pues un nuevo amor llegará más pronto de lo que te imaginas mediante una amistad o por medio de una red social, entenderás muchas cosas pues esta persona será completamente opuesta a ti en el carácter.