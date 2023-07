¿Julio Furch se despide de la selección mexicana? El atacante argentino complica su posibilidad de representar a México

En la Copa Oro se olvidó uno de los grandes problemas de El Tri en los últimos años: los goles. Antes de que el funcionamiento de la selección de México mostrara mejoría, Gerardo Martino probó múltiples opciones sin mucho éxito. Una de esas salidas era contar con los goles de Julio Furch. Pero esta oportunidad parece diluirse.

Bajo el mismo estilo de Rogelio Funes Mori, Julio Furch buscaba conseguir la nacionalización para poder representar a la selección mexicana. El exatacante de club Atlas se había mostrado con mucha disposición de poder vestir la camiseta de El Tri. Pero su situación se complica.

Julio Furch era uno de los grandes nombres que la selección mexicana tenía a su disposición. El sudamericano era uno de los estandartes de la Liga MX. Diego Cocca, exseleccionador de México, lo tuvo con el Club Atlas y esto aumentaba sus posibilidades de ser considerado en el proceso al Mundial de 2026.

La condena de Furch: salir de la Liga MX

Luego de varios años como uno de los delanteros más destacados en el fútbol mexicano, e incluso consiguiendo títulos, Julio Furch finaliza su etapa en la Liga MX para marcharse al Santos de Brasil. Pero este fichaje complica sus trámites para obtener el permiso de representar a México tal y como lo explicó el propio jugador en conferencia de prensa.

“Se acaba (la posibilidad de jugar con el Tri) porque uno de los trámites que me piden es no estar más de 6 meses fuera de México. Obviamente trataré de quizás en algún momento poder volver y eso no se interrumpa. Pero mientras se pueda hacer, intentaré hacer. México es parte de mi vida y de mi familia, así que trataré de terminar”, explicó.

Julio César Furch llegó a la Liga MX en 2015. Desde entonces el goleador argentino estableció grandes registros en el fútbol mexicano. Furch jugó 286 partidos en los que pudo anotar 110 goles y conceder 38 asistencias. El sudamericano levantó recientemente los títulos del Apertura 2021 y Clausura 2022 con la camiseta del Atlas. Pero ir al fútbol de Brasil era un sueño en la vida del “Gaucho”.

“Es duro partir, pero era una oportunidad única en lo deportivo para mí, jugar en una de las grandes ligas del fútbol mundial, es un sueño que no se te dan todos los días. Apareció la oportunidad muy repentina y le pedí a Pepe que me cumpliera ese sueño. Creo que he dejado todo para retirarme bien del futbol mexicano y Atlas”, agregó.

Sigue leyendo:

· El Tri se llena de argentinos: otro futbolista sudamericano buscaría un puesto con México en el Mundial de Qatar 2022

· Alan Pulido y su novela con el fútbol mexicano: el goleador de la MLS no ve con malos ojos volver a la Liga MX

· Le impiden irse a Europa: Cruz Azul le habría negado la salida a Grecia a Carlos Rodríguez