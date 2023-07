“Se equivocaron”: la reacción de Alexis Vega con su primer gran salario en la Liga MX

Alexis Vega es una de las grandes figuras de la Liga MX en la actualidad. El futbolista de las Chivas de Guadalajara es uno de los jugadores mejores pagados del fútbol mexicano. Sin embargo, lo que gana en la actualidad el azteca ni se acerca a lo que en un principio recibió con los Diablos Rojos del Toluca. Pero Vega explicó cuál fue su impresión al recibir su primer gran sueldo gracias al balompié.

Hace poco más de un año que Alexis Vega reveló cuál fue su impresión con uno de sus primeros grandes ingresos gracias al fútbol. Este relato cobra mucha relevancia en el tiempo porque el “Gru” es uno de los jugadores mejores pagados de la Liga MX, una cantidad que ni se acerca a aquella que le hizo brillar sus ojos.

“Cuando nos dan descanso tenía tres quincenas y me iba a comprar algo, tengo 15 mil pesos, me voy a comprar playeras y unos pantalones… Llego al cajero, meto la tarjeta y tenía como un millón ochocientos ($106,000 dólares aproximadamente), iba con un amigo y le digo, ‘esta feria no es mía, se equivocaron’”, relató el jugador de las Chivas de Guadalajara.

Lo que no sabía aquel juvenil era que con la camiseta de los Diablos Rojos del Toluca pudo optar por varios bonos relacionados a su rendimiento dentro del campo y éxito deportivo del equipo.

“Que agarro y le marco a la contadora y le digo: ‘La verdad me depositaron un dinero que no era, yo creo que se equivocaron‘ (…) ‘No Alexis esas son todas tus primas por los partidos ganado’. Mandé a traer a mis papás y a mis hermanos, les compre ropa y les di dinero cuando se fueron para que ellos tuvieran, me iba a comprar un Ibiza y pues no, me fui a la BM y me compre un BMW, mi primer carro”, agregó.

¿Cuánto gana Alexis Vega en la actualidad?

La joven estrella de las Chivas de Guadalajara y la selección mexicana es uno de los jugadores mejores pagados en el fútbol mexicano. Según los últimos reportes, el azteca recibe $2.1 millones de dólares al año. Esta cifra se traduce en $175,000 dólares al mes. Evidentemente este valor no contempla todos los beneficios que le ofrecería la directiva del Rebaño Sagrado.

Un problema para la exportación

Exjugadores y analistas del fútbol mexicano ven estos salarios tan altos como uno de los grandes problemas del balompié mexicano. El hecho de que los jugadores reciban tanto dinero complica la salida de los futbolistas al Viejo Continente. Los clubes europeos difícilmente puedan hacer apuestas tan costosas para un jugador que tendría su primera experiencia internacional.

Por otra parte, el mercado mexicano también hace complejo la negociación entre clubes y futbolistas. Un ejemplo de ello es el propio Alexis Vega, jugador de 25 años que está valorado en más de $8 millones de dólares.

