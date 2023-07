Shakira deslumbra con un seductor un bustier denim en Wimbledon

Shakira no para de dar de qué hablar mientras disfruta de su soltería. Esta vez causó sensación con su asistencia al campeonato de Wimbledon, en Londres, Inglaterra; donde vio el partido de semifinal de entre Carlos Alcaraz y Daniil Medvedev.

En el encuentro que terminó ganando Alcaraz, quien se medirá en la gran final a Novak Djokovic, la colombiana no pasó desapercibida entre el público y se convirtió en tema de interés para los medios de comunicación y los internautas porque asistió a un nuevo evento deportivo. Desde el mes de abril se le ha visto asistiendo a carreras de Fórmula 1, juegos de Básquet y ahora tenis.

Un look seductor

La intérprete del ‘Waka Waka’ llegó al evento con un conjunto denim ‘oversize’ que simulaba tener muchos bolsillos. En la parte superior era una chaqueta a medio abrir, con un hombro al aire dejando ver un espectacular bustier de la misma tela; mientras que en la parte inferior era pantalón largo.

Para dar toques especiales al vestuario se puso unos Converse con plataforma de mezclilla, un bolsito cruzado en color blanco y lentes oscuros de pasta azul. El look total nuevamente la hizo lucir como toda una superestrella.

La propia artista posteó fotos mostrando cómo fue su asistencia a Wimbledon, evento que estuvo disfrutando en compañía de amigas. La publicación en Instagram ya superó el millón de ‘me gusta’ y pronto podría alcanzar los 10 mil comentarios.

“Cada día te queremos más y más”; “Shakira activa en redes me llena de vida”; “Pique al ver a Shakira se ha de arrepentir de haberla perdido…. Shakira cada día sorprendiendo más. Qué linda”; “Dress code? Me encantan tus pintas pero para esta ocasión no era… es un evento inglés y de alta elegancia como todos los años. Falta de asesoramiento de tu equipo…”; “Una mujer cuando se libera del cucaracho se ve así de hermosa”; “Amo verte de nuevo en tu mundo, siendo libre, siendo hermosa, siendo la mujer espectacular que siempre has sido, amo que disfrutes tu vida y que de verdad se te vea la felicidad en la cara… La Shakira que siempre he amado ver!” y “Cuando Dios nos quita algo, ya tiene preparado algo mejor para nosotros, y la mejor muestra es nuestra Shakira, ahora se ve más radiante, más hermosa, más exitosa y, sobre todo, más feliz”, se lee en las impresiones de sus fans.

Shakira asistió a la fiesta de Vogue

La noche del jueves, Shakira fue a la British Vogue x Self Portrait Summer Party en Londres. Su presencia en la fiesta no pasó desapercibida entre los artistas que asistieron, pues muchos terminaron coreando la canción ‘Hips Don’t Lie’ de la barranquillera mientras ella la bailaba sensualmente.

¿Está de romance con un deportista?

Desde hace un par de meses se ha especulado que ‘Shak’ podría estar viviendo un amorío con el piloto de Fórmula 1, Lewis Hamilton. Sin embargo, esta semana fue captada cenando con el jugador de la NBA Jimmy Butler, lo que ha desatado nuevas especulaciones sobre si tendría un romance con este deportista.

Una fuente dijo hace unas semanas a la revista People en Español que Hamilton y Shakira estarían comenzando una relación en la que solo les interesa pasarla bien juntos. Hasta el momento ni el piloto, ni la cantante han confirmado o desmentido esta información.

