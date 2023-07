Cómo optimizar tu teléfono para que el 5G no te deje sin batería

La tecnología 5G ha revolucionado la forma en que nos conectamos y nos comunicamos, pero también es importante tener en cuenta que utilizar una conexión 5G puede consumir hasta un 11% más de batería que utilizar una red 4G. Si deseas maximizar la duración de la batería de tu teléfono y tener un mayor control sobre el consumo de energía, aquí te presento algunas estrategias que puedes implementar.

1. Desactivar el 5G en ubicaciones con mala cobertura

La opción más efectiva y sencilla es desactivar directamente el 5G si te encuentras en una ubicación donde no existe una buena cobertura de esta red. Al desactivar el 5G, tu teléfono no intentará constantemente conectarse a una red de alta velocidad, lo que reducirá el consumo de batería.

2. Limitar las descargas de datos en segundo plano

Las descargas automáticas y las actualizaciones en segundo plano pueden consumir una cantidad significativa de batería sin que te des cuenta. Para evitar esto, puedes ajustar la configuración de tu teléfono para limitar o desactivar las descargas automáticas de aplicaciones y actualizaciones. De esta manera, solo se descargarán datos cuando estés conectado a una red Wi-Fi, lo que disminuirá el consumo de batería asociado con el uso de datos móviles.

3. Configurar el teléfono para usar redes 4G de forma predeterminada

Otra alternativa es configurar tu teléfono para que se conecte automáticamente a redes 4G en lugar de 5G. Al hacer esto, tendrás un mayor control sobre cuándo tu teléfono intenta conectarse a una red 5G y cuándo no. Puedes ajustar esta configuración en la sección de configuración de red de tu dispositivo.

Además de estas estrategias, también puedes tener en cuenta algunos consejos generales para optimizar la duración de la batería de tu teléfono, independientemente de la red que estés utilizando:

– Ajusta el brillo de la pantalla a un nivel óptimo. Una pantalla brillante consume mucha energía, por lo que reducir el brillo puede marcar la diferencia en la duración de la batería.

– Cierra las aplicaciones que no estés utilizando. Muchas aplicaciones se ejecutan en segundo plano y consumen energía incluso cuando no las estás usando activamente. Cerrarlas cuando no las necesites puede ahorrar batería.

– Desactiva las notificaciones innecesarias. Las notificaciones constantes de aplicaciones pueden activar la pantalla y consumir energía. Considera desactivar las notificaciones de aplicaciones que no son urgentes o que no requieren una atención inmediata.

Recuerda que cada teléfono puede tener opciones de configuración ligeramente diferentes, por lo que es posible que debas explorar la configuración específica de tu dispositivo para encontrar las opciones que se ajusten mejor a tus necesidades. Al implementar estas estrategias, podrás optimizar la duración de la batería de tu teléfono mientras utilizas la tecnología 5G de manera más eficiente.

Sigue leyendo:

– Cómo desactivar el 5G de tu teléfono para ahorrar batería

– 5G: cómo afecta esta tecnología a los aviones comerciales y por qué las aerolíneas en EE.UU. hablan de un peligro inminente

– El 5G está generando un problema en millones de teléfonos y hasta ahora los expertos no encuentran una solución