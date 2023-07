Horóscopo de Mhoni Vidente para la semana del 17 al 22 de julio de 2023

Aries

En el horóscopo del tarot te salió la carta del As de Oros que sin duda va ser una de tus mejores semanas del año en cuestión de éxito laboral y personal, pero te da una recomendación que debes aprender a controlar tu carácter y no querer controlar a todos y a todo lo que te rodea, sé más relajado en ese sentido. Tu día mágico es el martes, tus números de la suerte 17, 14 y 22, tu color de la prosperidad el blanco y rojo, tu signos compatibles es el Capricornio, Leo y Virgo.

Esta semana es de afirmación de todo lo que vayas a realizar, recuerda que el signo de Aries atraviesa por una etapa de prosperidad por eso debes de enfrentar todo los retos que se te presenten; yo sé que a veces te da miedo, pero es normal ese sentimiento, pero trata de llevar acabo con afirmación de que todo te va salir a la perfección y verás el éxito en tu vida.

Semana de reinventarse y empezar una etapa de reconciliación con los que te rodean, ya te diste cuenta que no puedes cambiar a los demás así trata de ser paciente y llevar tu vida con tranquilidad. Firma de contracto nuevo, te busca una empresa internacional para empezar un trabajo.

Tauro

En el horóscopo del tarot te salió la carta del Mago que te dice pide que se te dará las oportunidades que tanto esperabas, que solo debes de poner más determinación a todo lo que quieres realizar y será hecho casi de inmediato. Esta carta también te da la oportunidad de tener ese amor compatible en tu vida que es del signo de Acuario, Virgo y Escorpio, no dejes escapar el amor. Tu día mágico es el miércoles, tus números de la suerte 09, 18 y 05, tu número de la abundancia es el azul y amarrillo.

Esta carta que es muy poderosa en todos los sentidos es que te indica Tauro que esta semana es tu momento de cortar con todo lo negativo que te rodeaba y empezar a ver una nueva vida para ti, es decir, que tengas liberación de los miedos que te pueden rodear y continuidad a tus proyectos de vida para ser un triunfador. La carta del Mago es sinónimo de cambio radical en tu vida y empezar a ver para sanar tu vida de cualquier enfermedad o depresión que estén pasando en estos momentos.

En sí para el Tauro va a ser una semana de tener cambios positivos en su ambiente laboral y su vida amorosa, recuerda que tu signo esta hecho de ser muy fuerte para tener lo que tanto desea en tu vivir, trata de creer en lo espiritual para que tu energía positiva este en una sintonía más elevada.

Géminis

En el horóscopo del tarot te salió la carta del As de Bastos que significa que la fuerza y determinación para ser alguien en la vida va a estar contigo más fuerte, pero eso sí te recomienda que tengas cuidado con las envidias y brujerías que te pueden rodear siempre trata de protegerte. Tus números mágicos son 04, 27 y 29, tu color de la abundancia es el naranja y azul, tu mejor día el jueves, tus signos compatibles en el amor es el Sagitario, Acuario y Libra.

La carta del tarot As de Bastos significa abundancia, es decir, que es tu momento en esta semana de crecer más en lo económico y decidirte a un cambio laboral en tu vida para crecer más en lo profesional. Recuerda que tu signo Géminis que junto la carta de la As de Bastos me indica que son la sinergia perfecta para tener lo que deseas y saber el triunfo está en tus manos, solo trata de no ser tan confiado con los que te rodean porque mucho no soportan tu luz espiritual así que la prudencia ante todo.

La fluidez con lo que puedas realizar tus tareas va a ser determinante para que el éxito esté asegurado así que trata de ser fluido y rápido en tus tareas de trabajo escuela. Si te estas separando de tu pareja solo trata de quedar en los mejores términos. Sigue con el ejercicio que te estás viendo de lo mejor, tramitas tu pasaporte y residencia extranjera.

Cáncer

En el horóscopo del tarot te salió la carta del Loco que significa que son tiempos de tomar decisiones y empezar a madurar, es decir, ver un patrimonio para tu futuro y formar una relación estable sentimental. Esta carta del loco junto a tu cumpleaños te da buena suerte de sacarte un premio en la lotería con los números 01, 11 y 20 y tu color de la suerte es el plata y rojo. Tu mejor día de la semana es el lunes, tus signos compatibles Aries, Escorpio y Piscis que sin duda te llenarás de regalos y sorpresas económicas.

La carta del tarot te dice reacciona a lo positivo y a los cambios, que significa para el signo de Cáncer la transformación de lo negativo a lo positivo y lo importante que la fortuna va a estar de tu lado, sin duda esta carta te indica que es el momento de sacar ese rencor y corajes que no te dejaban avanzar en tu vida profesional y personal, por eso la reacción ante lo que puedas lograr, es decir, no tener miedo al éxito y siempre seguir tu intuición para ser grande en la vida.

A veces se gana perdiendo, es decir, que es mejor dejar esa persona tóxica que solo te hace retroceder en tu vida. Semana de salir de viaje por trabajo, te cambias de casa y te regalan una mascota.

Leo

En el horóscopo del tarot te salió la carta del Carruaje que te dice que son tiempos de no detenerse por nada ni por nadie que sigas adelante en tus proyectos de vida y las personas que no te quieren acompañar en tu vida es mejor dejarlas a un lado y seguir tu solo, recuerda que el signo de Leo es fuerte y capaz de lograr lo que se proponga. Tu mejor día es el viernes, tus números mágicos son 03, 15 y 30 tu mejor día es el viernes, tu color de la abundancia es el naranja y rojo, tus signos compatibles Sagitario, Aries y Géminis.

Recuerda que el signo de Leo es triunfador por naturaleza, pero debes de quitarse esos vicios y malas amistades que no lo dejan avanzar en su vida y tomar conciencia de lo que deseas, es decir, es el momento de madurar. Te llega un dinero extra por la venta de una propiedad, trata de reinvertirlo en un negocio para que te siga llegando más prosperidad.

A veces les tiene miedo a no decir lo que sientes y eso te lleva a tener que soportar lo que no deseas, recuerda que tu vida es muy importante y que lo mejor que puede hacer es darte gusto a ti mismo y no cargar con problemas de otras personas, es decir, mover todas las energías positivas para recibir más abundancia. Semana de tener un conflicto con tu pareja así que paciencia.

Virgo

En el horóscopo del tarot te salió la carta del Ermitaño que significa que no estas solo en tus propósitos de vida, es decir, que no quieras apartarte de las personas que más te quieren solo porque te traicionan tus pensamientos, son tiempos de decir la unión hace la fuerza y seguir adelante. Tu mejor día es el martes, tus números mágicos son 10,13 y 31, tu color de la abundancia es el verde y azul, tus signos compatibles Aries, Géminis y Escorpio.

La carta del tarot del Ermitaño significa cambios de vida y éxito a tu alcance, es decir, que el signo de Virgo va a atravesar por un cambio muy significativo, es decir, por fin se va a quitar esos pensamientos negativos que lo sabotean para alcanzar el éxito.

Esta carta del Ermitaño me indica que es el momento de mover energías positivas, es decir, hacer un cambio de ambiente laboral, el poner un negocio que te de prosperidad, un cambio de casa y de país para que tus energías empiecen a crecer más en todos los sentidos, así que no lo dudes en ningún momento que el triunfo estará predestinado para tu signo. Un amor incondicional llegará a tu vida recuerda que es tu momento de estar en pareja.

Libra

En el horóscopo del tarot te salió la carta del Diablo que te indica doble suerte rápida en cuestión de dinero y juegos de lotería con los números 06,23 y 25, pero la carta del Diablo te indica que tengas cuidado con los enemigos ocultos que no debes de confiar en esta semana en nadie que te sigue, tu solo con tus corazonadas y verás que estarás de lo mejor trata de ponerte un escapulario de protección y agua bendita. Tu mejor día es el miércoles, tus colores de la suerte amarrillo y rojo tus signos compatibles Capricornio, Piscis y Géminis.

Esta carta es muy poderosa y junto a tu signo te dice que es el momento de crecer en todo lo que tiene planeado, pero debes de ser cauteloso con quien te relaciones en cuestiones de negocios. Recuerda que tu energía es muy fuerte y positiva y cada vez que piensas en positivo se realiza, así que trata de seleccionar bien con quienes vas a hacer tus planes a futuro y que es el momento de girar y mover esas energías a tu favor que ya te toca estar arriba y lo que viviste en el pasado eso te ayuda a crecer más como persona que no hay mal que por bien no venga. Trata de no auto medicarte, ve con tu medico si te sientas mal de salud, ten cuidado con las deudas trata de siempre pagar a tiempo.

Escorpio

En el horóscopo del tarot te salió la carta del Emperador que te indica que no le tengas miedo a los retos que tu signo está preparado para enfrentarlos y vencerlos así que debes de quitarte ese sentimiento de inferioridad y salir adelante. Te recomienda que hagas una inversión en cuestión de comparar de casa o coche para que te des golpes de abundancia en tu vida, tu mejor día es el jueves, tus números mágicos son 02,16 y 19 tu color de la prosperidad es el rojo y amarrillo y tus signos compatibles son Piscis, Cáncer y Leo.

Es el tiempo de madurar en lo profesional y buscar ya tu camino al éxito, recuerda que eres el más fuerte de los signos del zodiaco y eso te hace merecedor del triunfo en cualquier área que te relaciones. Esta carta te indica que debes de tener cuidado con las decisiones que vayas a tomar en cuestiones personales porque eso va afectar toda tu vida, por eso te recomienda que pienses dos veces antes de actuar en lo sentimenta.

Esta semana tendrás un junta en lo laboral para darte un desempeño mejor en tu trabajo, te recomiendo prendas una vela roja y le pidas a tu ángel de la guarda que te conceda lo que tanto deseas y verás cómo vendrá a tu vida.

Sagitario

En el horóscopo del tarot te salió la carta del Juicio que nos dice que es el tiempos de hacer brillar tu vida en cuestión de escuela y trabajo que siempre tu signo como lo rige el sol le dará la buena suerte que necesita para salir adelante. La carta del juicio te dice que si tiene un trámite legal detenido que lo puedes retomar que saldrá a tu favor y tendrás la sorpresa de tu papelería de migración y pasaporte, tu mejor día es el lunes, tu color es el amarrillo y naranja, tu signo más compatibles es Acuario, Aries y Cáncer, tus números mágicos son 07, 08 y 21, es la carta del perdón y quitarse culpas del pasado.

Recuerda que tu signo tiene la tendencia de lastimar siempre a los demás sin darse cuenta y esta carta te indica que es el momento de superarlo. También te dice que no te sabotees tú mismo al éxito y la felicidad que lo tiene a la mano, pero a veces tú mismo carácter te hace no tenerlo. Esta carta te da la virtud de estar bendecido en todo lo que realices.

Van a ser unos días de mucho trabajo y de mucho estrés laboral, así que trata de no enojarte y tener esa paciencia para poder terminar todo lo que tiene pendiente. A los Sagitario que están casados traten de tener paciencia en su matrimonio para que no lleguen a la separación. Cuidado con lo que comes recuerda que tu tendencia es engordar por todo así que sigue una dieta saludable.

Capricornio

En la carta del tarot te salió la Estrella que significa que es el momento de enderezar el camino y empezar a tener el éxito que te mereces, recuerda que el Capricornio siempre llega a la cima aunque se tarde, pero llega, y esta carta te pide que controles tu temperamento sexual que eso de tener muchas parejas solo te ocasiona problemas en tu nivel de energía positiva. Tu mejor día es el martes, tu color de la abundancia es el verde y blanco, tus números mágicos son 24, 26 y 31, tus signos compatibles son Piscis, Aries y Virgo.

Semana de propuesta de matrimonio, recuerda que la carta de la Estrella también te indica que tu signo va a estar viajando mucho por cuestiones de cierre de contratos, así que trata de no platicar mucho tus planes para que no te llenes de malas energías. Va a ser una semana de juntas de trabajo y cambios de puesto. Alistas tu papelería para volver a la escuela y tomar una maestría, recuerda que tu signo es el más adecuado para estudiar por su nivel alto de inteligencia.

Trata de pagar tus deudas para que no tengas problemas en tu futuro, recuerda que tu signo con la carta del tarot te indica que te da miedo las decisiones fuertes en tu vida que puede atravesar por un momento de inmadurez por eso se te recomienda no pensar tanto todo lo que tiene en planes y dejar que todo fluya a tu favor.

Acuario

En el horóscopo del tarot te salió la carta de la Templanza que significa paciencia y seguridad al momento de actuar, es decir, que las energías positivas se van a estar alineando a tu favor para crecer más en lo profesional, pero trata de no caer en provocaciones de los demás en cuestión de envidia, tú déjalos que hablen que estas haciendo camino. Tu mejor día es el miércoles, tus números mágicos son 16, 43 y 50 tu color de la suerte es el azul y rojo, tus signos compatibles Tauro, Libra y Cáncer.

Recuerda que tu signo junto con esta carta hace una explosión de buenas energías en tu vida por eso te recomienda hacer todos los cambios que tengas en mente y que saldrán de lo mejor. Va a ser una semana de mucho estrés laboral y de juntas con tus superiores que debes mantener la calma en los peores momentos y verás cómo sales triunfante de cualquier adversidad. Decides en estos días ya estar en pareja y formalizar tu relación que la carta del tarot de la Templanza te indica que es el momento de madurar y ya formar un patrimonio para tu futuro.

Cuídate de problemas de espalda y cuello trata de no cargar cosas pesadas, te llega la invitación para una boda familiar, un amor te busca para pedirte perdón son tiempos de quitarte rencores de tu corazón, la carta del tarot te indica que debes tener seguridad y confianza en ti mismo para que puedas lograr lo que tanto deseas y que pidas ayuda a tu ser espiritual y verás cómo las puertas del éxito se abrirán.

Piscis

En el horóscopo del tarot te salió la carta del Mundo que son tiempos de salir de viaje y conocer otros países que no dejes que tu energía se estanque en un solo sitio que eso después te hace sentir mal, también la carta del Mundo nos pide que no renuncies a tu trabajo, al contrario que pongas todo tu fuerza e interés para ser el mejor en tu desempeño. Tu mejor día es el lunes, tus números mágicos son 08, 09 y 23, tu color de la prosperidad es el azul y negro, tus signos más compatibles son Cáncer, Virgo y Escorpio.

Esta carta del tarot te dice que no debes de rendirte y debes de poner todo tu empeño para poder lograr tus objetivos que vas a estar atravesando por problemas laboral que eso te va estar quitando estabilidad, por eso debes de darle prioridad arreglar toda los asuntos que tienes pendientes para que puedas avanzar en tu vida.

La carta del Mundo me indica que estas en el rumbo correcto de ser un triunfador así que no dudes en seguir estudiando y tomar un curso de idiomas que eso te ayudar en tu futuro, la carta del tarot el Mundo te indica que tu temperamento impulsivo llegará a un límite muy elevado que necesitas controlarlo para que después no te cause problemas en tu vida personal. La carta del tarot te indica que debes quitarte de tu vida los estados de pereza que es el momento de lograr algo importante en tu persona y empezar esa rutina de ejercicio y buena alimentación.

