Huelgas de actores y escritores dejan daños colaterales en economía del sur de California

Pequeñas empresas del sur de California comienzan a sentir los daños colaterales provocados por las huelgas simultáneas de los sindicatos de actores y escritores de Hollywood.

Empresas que dependen de dar servicio y atención exclusivamente a producciones de cine y televisión han dejado de recibir ingresos ante el paro laboral.

“Solo quiero que vuelvan a la mesa y se pongan serios”, expresó a la cadena ABC Corri Levelle, dueña de Sandy Rose Floral, que da servicio únicamente al medio artístico de Hollywood.

Muchas de las pequeñas empresas que dependen de las producciones de cine y televisión lucharon por no desaparecer durante la pandemia de COVID, y ahora enfrentan otro momento difícil a causa del paro de actores y escritores de la meca del cine que tiene paralizados sus negocios.

Levelle estimó las pérdidas en aproximadamente unos $100,000 dólares al mes.

“Soy una empresa pequeña, y eso es mucho dinero”, mencionó la propietaria de Sandy Rose Floral.

La huelga de escritores y actores comienza a afectar la economía local. Foto: VALERIE MACON / AFP / Getty Images

Foto: AFP / Getty Images

Las pequeñas empresas comenzaron a resentir las pérdidas económicas desde diciembre de 2022, cuando los estudios empezaron a reducir las producciones antes de que se estancaran las negociaciones contractuales con el Writers Guild of America y el Scteen Actors Guild – American Federation of Television and Radio Artists.

Cuando comenzó la huelga de los escritores, el 2 de mayo, Levelle dijo que se vio en la necesidad de despedir a más de la mitad de sus empleados, por lo que actualmente tiene una instalación con oficinas vacías y sin llamadas de clientes.

“Esto está afectando a miles de personas”, mencionó Levelle.

Entre los negocios afectados por el paro laboral de Hollywood se encuentran cafeterías, restaurantes, pequeñas tiendas de alimentos y tintorerías, entre otros.

“Mi negocio es 70% de los estudios (de cine y televisión), y eso no es fácil de revertir”, declaró el propietario de una tintorería cercana a los estudios.

En el caso de que las dos huelgas se prolonguen por más tiempo, los dueños de los pequeños negocios contemplan el despido de más empleados.

Sigue leyendo:

· Las películas y series que se verán afectadas por la gran huelga de actores y guionistas de Hollywood

· Huelga de escritores en Estados Unidos: cómo se verá afectada la industria del cine y la televisión

· Cerca de 11,000 escritores de Hollywood se declaran en huelga por salarios justos