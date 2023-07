Lili Estefan reaparece en redes sociales tras el problema de salud que la ausentó de ‘El Gordo y La Flaca’

La queridísima Lili Estefan reapareció en sus redes sociales luego de mantener un reposo por un problema de salud que la mantuvo alejada esta semana de su programa ‘El Gordo y La Flaca’.

Lili incluso había estado sin mostrarse en su Instagram, red social donde mantiene más contacto con sus seguidores fuera del show de Univision, pero apareció este sábado por la noche por un motivo muy especial.

Resulta que su hermano Juan Estefan y su esposa están esperando un bebé y justo el sábado 15 de julio realizaron el ‘gender reveal’ (‘revelación de género’), algo a lo que la orgullosa tía tenía que asistir y postear en sus redes sociales.

En su ‘feed’ en la red social de la camarita, ‘La Flaca’ posteó un video de la revelación a la que asistieron muchos familiares, incluyéndola a ella que apareció en cámara mostrando su emoción al desvelar que llegará una niña.

“ES UNA NIÑAAAAA!!!!!!!! 🥳🥳🍾🍾🎉🎉💃💃🎊🎊 todo llega en la vida pero como tuvimos que esperar por este milagro !!!!! Gracias DIOSITO si que eres bueno 🙏 Felicidadesssss mi hermanito @jestefan30 y mi cuñada @olidaestefan por la mejor sorpresa del mundo!!!! QUE BENDICIÓN 🙏🙏YEAHHHHHH can’t wait to see her 🩷🩷🩷🩷🩷🩷🩷🩷“, escribió Estefan para acompañar su clip.

En sus stories también subió fotos familiares del emotivo evento, y fue entonces que se logró ver su rostro más de cerca tras su problema de salud.

En una de las imágenes se observa a Lili con un look fresco y reflejando su felicidad junto a los padres de la bebé que viene en camino.

Una de las cosas que llama la atención de la foto es que la conductora del programa de Univision se maquilló muy poco o nada para la ocasión, algo que estaría relacionado con los inconvenientes de piel que pudo estar presentando esta semana.

¿Qué le pasó a Lili Estefan?

Según reveló su compañero de trabajo, Raúl de Molina, ‘La Flaca’ estuvo ausente esta semana del show ‘El Gordo y La Flaca’ por causas de alergias que la mantenían de reposo en casa.

Es posible que las alergias se hayan visto reflejadas en su piel pues no había aparecido en cámara hasta la reunión familiar que tuvo este fin de semana.

Recuerdan el primer programa de ‘El Gordo y La Flaca’ en 1998

El pasado 4 de Julio, Día de la Independencia de Estados Unidos, Lili Estefan y Raúl de Molina, recordaron su primera transmisión realizada hace 25 años.

Fue específicamente el 21 de septiembre de 1998 a las tres de la tarde del este que salió el show vespertino de Univision. En aquel entonces, el programa coincidió con el día en que el presidente del país de esa época, Bill Clinton, dio un mensaje para explicar sus acciones en el escándalo de Monica Lewinsky.

En ese primer episodio también tuvieron a su primera invitada. Aunque no estuvo en el set de grabación, la actriz Laura Zapata se enlazó vía satélite para estar presente en el show que lleva más de dos décadas al aire.

Desde esa época, Raúl y Lili han estado al frente del que se puede decir que es el programa de espectáculo más reconocido internacionalmente, algo que a ellos les ha permitido ser identificados en todas partes por sus seudónimos de ‘El Gordo y La Flaca’.

