Ataques de tiburones en Florida dejaron dos heridos el fin de semana

Dos personas resultaron heridas por mordeduras de tiburones en dos diferentes ataques registrados este fin de semana en el condado de Volusia, en la costa este de Florida (EE.UU.), informan este lunes medios locales.

Un hombre de 48 años fue mordido este sábado en la espalda por un tiburón mientras se hallaba sentado en el agua en la playa de New Smyrna Beach, no obstante sufrió heridas menores y no fue necesario trasladarlo a un hospital cercano, de acuerdo al canal local WKMG.

Un día antes, sin embargo, un joven de 21 años que surfeaba en la misma playa fue atacado por un tiburón y mordido de gravedad en un pie, por lo que fue trasladado a un centro médico local.

Según las autoridades locales, el del sábado supone el tercer incidente que involucra a un tiburón que se contabiliza en el condado de Volusia durante 2023.

De acuerdo al último reporte anual del Archivo Internacional de Ataques de Tiburones (ISAF, en inglés) de la Universidad de Florida (UF), este condado es en donde más ataques de tiburones no provocados por el hombre se registraron en 2022 en Florida, que es a su vez el estado con la mayor cifra (16) en EE. UU.

En mayo, una niña de 13 años sobrevivió al ataque de un tiburón en las aguas de Fort Pierce, Florida, luego de que valientemente luchara contra el animal, pese a haber sido mordida en el estómago, brazo, dedos y la rodilla.

La joven, identificada como Ella Reed, estaba sentada en aguas poco profundas con una amiga cerca de un embarcadero en el área de Fort Pierce el jueves cuando se acercó lo que cree que era un tiburón toro.

La niña terminó con 19 puntos en total, cinco en el torso y 14 en la pierna.

Reconoció que ha sido difícil dormir después del incidente, pero no dejará que el ataque le impida regresar a la playa y perseguir sus sueños de convertirse en bióloga marina.

Según el informe, el año pasado se registraron en total 57 ataques no provocados de tiburones, cinco de ellos fatales, en todo el mundo, por debajo de la media de 70 entre los años 2017-2021.

Estados Unidos y Australia fueron en 2022 los países con mayor número de ataques no provocados.

Con información de EFE

