Niña de 13 años luchó contra un tiburón en una playa de Florida después de ser mordida en el estómago

Una niña de 13 años sobrevivió al ataque de un tiburón en las aguas de Fort Pierce, Florida, luego de que valientemente luchara contra el animal, pese a haber sido mordida en el estómago, brazo, dedos y la rodilla.

La joven, identificada como Ella Reed, estaba sentada en aguas poco profundas con una amiga cerca de un embarcadero en el área de Fort Pierce el jueves cuando se acercó lo que cree que era un tiburón toro.

“Recuerdo que respiré con mucha dificultad y luego, cuando se aferró a mi estómago, no pude respirar en absoluto porque pensé: ‘¿Qué diablos está pasando?'”, dijo Reed en una entrevista en para el pograma TODAY de NBC.

La estudiante de octavo grado bloqueó al tiburón con su brazo después de sentir que le mordía el estómago, y luego le gritó a su amiga que nadaba cerca para que se dirigiera a un lugar seguro.

“Primero me mordió en el estómago. Y justo cuando me mordió en el estómago, empujé mi brazo donde me estaba mordiendo para que no llegara a mi estómago y me dio en el brazo. Luego lo golpeé con la otra mano, como si le golpeara la nariz o la cara”, dijo Reed.

La joven cree que era un tiburón toro de aproximadamente 5 a 6 pies de largo.

Como pudo salió del agua y se comunicó con su familia. Su madre, Devin Reed, no pensó que su hija hablara en serio cuando le contó del ataque.

“Al principio pensé que en realidad estaba bromeando, y luego dice: ‘¡No estoy bromeando!’ Y ella tomó la cámara y la enfocó en su cuerpo, y me congelé y me asusté”, dijo.

La mujer aplaudió la valentía de su hija. “Lo primero que hizo fue decirle a su amiga que corriera, no pedir ayuda. Estaba salvando a su amiga”, manifestó.

La madre de la joven salió corriendo hacia la playa tras enterarse e inmediatamente la subió a un automóvil y la llevó al departamento de bomberos.

“Pensé que sería mucho más rápido y mejor para ella, ponerla en las mejores manos lo más rápido posible. Y luego la llevaron a urgencias”, dijo.

La niña terminó con 19 puntos en total, cinco en el torso y 14 en la pierna.

Reconoció que ha sido difícil dormir después del incidente, pero no dejará que el ataque le impida regresar a la playa y perseguir sus sueños de convertirse en bióloga marina.

Su madre agregó que su hija está orgullosa de sus cicatrices.

