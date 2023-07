“Es motivo de demanda”: ‘Tuca’ Ferretti explota en rueda de prensa tras informes sobre sus entrenos

Ricardo Ferretti vivió otro acalorado momento durante una conferencia de prensa, esto luego de qué según el reportero de TUDN, Adrián Esparza, informara que Ferretti se ausentaba de los entrenamientos del equipo y que los elementos celestes quedaban en manos de su cuerpo técnico.

Tras darse a conocer estos informes, por parte de dicho periodista, que ‘Tuca’ explotó en rueda de prensa y calificó como “difamaciones” lo explicado por Esparza. Además, el brasileño se defendió de manera enérgica.

“Si van a hablar de mí, hablen con seguridad. No sean chismosos. Difamarme no lo acepto. Si no puedo comprobar me quedo con la boca callada. No lo permito. De lo que me acusan es mentira. En otros países esto es motivo de demanda. Con mi reputación no”, dijo el ‘Tuca’ en rueda de prensa.

Ricardo Ferretti Tuca, Director Técnico del Cruz Azul. Foto: Alejandro Ávila- Imago7.

Foto: Imago7

Por su parte, Adrián Esparza, quien fue el máximo acusado de ‘difamación’, y quien estuvo en la conferencia de prensa, minutos después publicó una serie de tuits en los que intentó deslindarse de lo sucedido y aclarar la situación.

“Mi intención nunca ha sido meterme con la reputación de Ricardo Ferretti y ofrezco una disculpa si lo sintió así. Claramente, hay una gran variedad de versiones sobre este tema. Intenté hablar con él previo y post conferencia y no pudimos hacerlo”, dijo la fuente que trabaja con TUDN.

Ricardo Tuca Ferretti, Director Técnico del Cruz Azul.Foto: Etzel Espinosa – Imago7.

Foto: Imago7

Aunado a esto, Ferretti también sobre el próximo partido de Cruz Azul. La Máquina se enfrentará este viernes al Inter Miami en el inicio de la Leagues Cup, mismo que puede ser el debut de Lionel Messi con el equipo de la Major League Soccer.

“A lo mejor me saco una foto con mi hijo, si me da chance. Es lo que representa a nivel futbolístico. Pero no sólo es el futbolista, sino el ser humano. Un hombre ejemplar. Pero hay un respeto de los jugadores, un reconocimiento. Es un súper jugador, a mí me encanta como a millones”, recalcó ‘Tuca’ Ferretti.

Ricardo ‘Tuca’ Ferretti, con el Cruz Azul en el Torneo Clausura 2023 Liga MX. Foto: Manuel Velasquez/Getty Images.

Sigue leyendo:

. Cruz Azul de Tuca Ferretti iguala uno de sus peores inicios en la historia de la Liga MX

. ¿La Máquina oxidada? El Tuca Ferretti estaría generando algunas molestias en Cruz Azul

. Ricardo Ferretti ya estaría cerca del retiro: el Tuca podría decir adiós a los banquillos de la Liga MX