Estrella de UFC ganó más de $200,000 dólares gracias al triunfo de Carlos Alcaraz en la final de Wimbledon

Ilia Topuria, estrella de UFC en España, se ganó $237.500 dólares gracias al triunfo de Carlos Alcaraz ante Novak Djokovic en una final de Wimbledon que requirió cinco sets y cuatro horas y 43 minutos. El profesional de las Artes Marciales Mixtas compartió en sus redes sociales una imagen en la que daba fe de su apuesta de $50,000 dólares. Por esta misma vía, colgó un video en sus stories felicitando al tenista por haber conseguido su segundo Grand Slam en el circuito ATP. Ilia Topuria (L) pelea contra Ryan Hall durante UFC 264: Poirier v McGregor 3 en T-Mobile Arena el 10 de julio de 2021 en Las Vegas, Nevada. Foto: Stacy Revere/Getty Images.

“Señor Carlitos, muchísimas felicidades. Yo no lo dudé nunca. Mucha gente me invitaba a retirar mi apuesta ayer, pero como lo había hecho con muchísima fe, no lo dudé en ningún momento. Muchísimas felicidades, te lo mereces”, expresó.

Ilia Topuria apostó 50.000$ a la victoria de Carlos Alcaraz en #Wimbledon. Se pagaba a 4,5 y se ha llevado 237.500$🤑. pic.twitter.com/goqAdt3BCW — La cara B del futbol (@lacarabdeporte) July 17, 2023

Carlos Alcaraz venció, contra todo pronóstico, a Novak Djokovic en un partido de cinco sets que requirió de cuatro horas y 43 minutos. El murciano logró doblegar al serbio con parciales de 1-6, 7-6, 6-1, 3-6 y 6-4 e hizo historia al conquistar su primer Wimbledon con tan solo 20 años, cinco menos de los que necesitó ‘Nole’ cuando derrotó a Thomas Berdych en el 2010. El Número 1 del ranking de la ATP se convirtió en el quinto español en ganar este torneo.

Carlos Alcaraz con el Trofeo individual masculino tras su victoria en la final contra Novak Djokovic. Foto: Julian Finney.

¿Quién es Illia Topuria?

Ilia Topuria en la 35ª entrega de los Premios lo Nuestro en Miami-Dade Arena el 23 de febrero de 2023 en Miami, Florida. Foto: Mireya Acierto/Getty Images.

Es una de las promesas de UFC en España y tan solo tiene 25 años. Nació en Alemania, pero es de raíces georgianas (Georgia) y españolas. ‘El Matador’ actualmente compite en las categorías de peso pluma y peso ligero de Ultimate Fighting Championship (UFC).

Desde el 27 de junio de 2023, está en la quinta posición del ranking de peso pluma de UFC. Acostumbrado a casi siempre vencer en el primer round, Topuria tiene 14 combates ganados, cuatro de ellos por KO y 10 por sumisión o decisión unánime de los jueces.

