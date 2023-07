New Comienzos EEUU, red de apoyo en tiempos de migración extrema 

LAS VEGAS- La debilidad de Denia en El Salvador fueron sus hijos. Las bandas criminales se dieron cuenta hace años de que las madres trabajadoras y solteras eran un buen blanco para la extorsión y un día le tocó a ella.

Para que no secuestraran a su niña de 14 años le pidieron 5,000 dólares y, para que su hijo de 16 no fuera asesinado, éste debía sumarse a las filas de las pandillas. La familia no contestó. Al día siguiente, huyó: en ninguna circunstancia podía pagar esas cuotas.

“No tenía opción, no tenía ese dinero”, obsevó Ana Estrada, directora de voluntarios de la organización binacional de apoyo a la comunidad migrante New Comienzos.

New Comienzos arrancó operaciones en México en 2015 en apoyo a los repatriados que requerían asesorías de urgencia al llegar a un país que desconocían después de muchos años de residir en Estados Unidos; su fundador, Israel Concha, fue uno de ellos y se dio cuenta de la necesidad de redes de ayuda mutua para salir adelante.

A su regreso a la Unión Americana por una visa U (en enero de 2021) abrió el primer capítulo de New Comienzos en Las Vegas como una extensión de apoyo a los éxodos después de que cruzan la frontera para mejorar sus condiciones de vida o porque son víctimas de la inseguridad y la violencia, como ocurre con más frecuencia en los últimos años.

Israel Concha con una funcionaria del consulado en Las Vegas muestran la lista de organizaciones locales de apoyo| Foto Gardenia Mendoza

“La idea es replicar el capítulo de Little LA (en la capital mexicana) donde la comunidad se congrega y se apoya, o sea, ‘yo que ya pasé por el proceso, te apoyo a ti que vas llegando’”, cuenta Concha en entrevista con este diario.

En esta primera etapa de operaciones en la Unión Americana, New Comienzos apoya con clases de inglés, asesorías legales y sicológicas gratuitas además de capacitaciones para quienes quieran aprender sobre tecnologías de la información o trabajar bajo con el Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN).

El ITIN es un número de tramitación de impuestos emitido por el Servicio de Impuestos Internos que ayuda a la gente a cumplir con las leyes tributarias de los Estados Unidos y para proporcionar a la gente que no reúne los requisitos para obtener un número de Seguro Social.

Urgencias

La extorsión es actualmente una de las principales causas de la migración en México y Centroamérica. Solamente en la región de Las Vegas, New Comienzos ha brindado el apoyo a siete casos de personas que no hubieran dejado sus lugares de origen de no ser porque los pusieron contra la espada y la pared con amenazas, intimidaciones y otros actos de violencia para obtener dinero o servicios.

Entre ellos, los casos de los mexicanos José Luis Bohorquez y Daniela Amézquita, quienes encontraron en Estados Unidos un alivio a la falta de Estado de Derecho en México: a uno le exigieron la ruta del transporte de valores para asaltarla; a la otra, le pidieron miles de pesos para dejarla operar su lavandería.

Ella en Sonora, él en Baja California, pero las víctimas están en todo el país. Azota a empresarios, hoteleros, restauranteros,taxistas, taqueros y vendedores ambulantes, agricultores, ganaderos, ningún eslabón de la economía se escapa:

O paga a los criminales o lo paga con la vida como ocurrió el pasado 15 de abril al líder transportista en el puerto de Acapulco, Guerrero, Omar Reyes, por negarse a recabar en el gremio las cuotas para el crimen organizado.

Miles de negocios han cerrado en las últimas fechas en respuesta a las presiones de pagos ilegales, para evitar actos dramáticos y mortales como la quema de comercios, disparos a comensales, secuestros…

En Centroamérica la situación es similar. De acuerdo con Amnistía Internacional, Guatemala, Honduras, El Salvador y México están actualmente marcados como una de las regiones más peligrosas del mundo debido a la inseguridad personal, el narcotráfico y la corrupción.

La extorsión no termina con la decisión de emigrar, sino que se extiende al camino con otras variaciones del mismo delito, según la Red Latinoamericana y del Caribe de Fondos Ambientales.

“Los contrabandistas a menudo extorsionan a los migrantes amenazándolos con secuestrar a sus familiares. La extorsión también se puede cometer en el otro sentido: los familiares de los migrantes que ya llegaron a otro país son extorsionados por los traficantes, exigiéndoles dinero para no perjudicar al familiar que ya migró”, detalló en un informe sobre el tema.

En el caso de Denia, también le cobraron derecho de piso para cruzar a Estados Unidos en la frontera, detalla Ana Estrada, quien a su vez huyó de México por denunciar otras extorsiones.

Reto tras reto

En New comienzos detectaron dos necesidades extra urgentes para los migrantes una vez que llegan a EE. UU.: la necesidad de vivienda y la falta de pruebas para acogerse a la figura de asilo o refugio.

La salvadoreña Denia, por ejemplo, no ha podido estabilizarse en Las Vegas. No tiene trabajo ni puede conseguir un departamento para vivir con sus tres hijos (los dos adolescentes y una bebé) porque el estado de Nevada impone muchas restricciones para la renta y la contratación.

Ella corre una carrera contra el tiempo porque el gobierno estadounidense le dio el plazo de un año para comprobar que es víctima de los delitos en su país y en el albergue donde ha vivido los primeros seis meses en EE. UU. se venció el tiempo límite de estancia.

“Esos plazos generan mucho estrés”, advierte Estrada. “Por eso creemos que el tema del albergue es prioritario para New Comienzos: estamos en trámites para empezar a operar y nos queremos enfocar en el tema de mujeres porque son las más vulnerables”.

Ana Estrada, activista de la organización New Comienzos| Foto Gardenia Mendoza

Además del tema de extorsión, ellas están más expuestas al tráfico de personas y la violencia doméstica. Denia es una muestra: una vez que se separó de la pareja se quedó con todo el problema migratorio, con los niños y los procesos legales en uno de los momentos más complicado de la migración extrema.

Sigue leyendo:

• Más de 3,000 niños inmigrantes fueron explotados laboralmente en 2022 en Estados Unidos

• Gobierno de EE.UU. analiza e investiga incremento de explotación laboral de niños migrantes

• Emigrar o corromperse: la historia de un custodio de transporte de dinero