“Suena bien”: Errol Spence Jr. dice que pelea con Canelo Álvarez podría ocurrir, pero es solo especulación

Tras firmar un contrato de tres peleas con Premier Boxing Champions (PBC) se ha rumorado que una pelea entre Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Errol Spence Jr. pudiera suceder muy pronto. Aunque el campeón unificado de peso welter dijo que el duelo suena bien, admitió que solo son especulaciones porque se desconoce quiénes serán los otros dos oponentes.

En una entrevista con Fight Hype, Spence Jr. indicó que le agrada la idea del combate, pero cree que David Benavídez y Jermall Charlo son los siguientes nombres que el tapatío enfrentará. Agregó que solo está enfocado en su pelea contra Terence Crawford y que no le preocupa si el duelo sucede o no.

“(Una pelea contra Álvarez) suena bien, pero quiero decir, (Álvarez tiene) un contrato de tres peleas (con PBC). Entonces, no sé quién podría estar en ese trato. Podría ser (David) Benavídez, luego Jermall (Charlo) y quien sea. Él y Al (Haymon) y quienquiera que haya hecho el trato, probablemente ya hayan elegido los nombres. Ya está prescrito. No tengo ni idea. Entiendo la especulación de la gente, pero al final del día, no es más que especulación”, dijo.

Canelo Álvarez defendió su título de indiscutido el pasado mes de mayo en México. Foto: Hector Vivas/Getty Images.

“Sí, podría (saltar las categorías de peso). Es algo en lo que definitivamente pensaría, pero estoy enfocado en la tarea que tengo entre manos (contra Terence Crawford), y también quiero obtener un cinturón en las 154 libras. Podría ocurrir; No veo por qué no. Pero es algo que definitivamente no me preocupa si sucede. Si sucede, es algo que sucede. Si no es así, no perseguiré a nadie ni intentaré que esa pelea suceda”, añadió.

Cabe destacar que el mexicano firmó un acuerdo de tres peleas con PBC y confirmó la primera con Jermell Charlo, campeón indiscutido de las 154 libras, pero su gemelo Jermall reveló que él también tendrá un enfrentamiento con el mexicano. De ser cierto, solo faltaría saber quién será el tercer nombre que se enfrentará al tapatío y tanto Errol Spence Jr. como Benavídez son las opciones más fuertes.

Por ahora, el campeón unificado de peso welter solo tiene ojos para su compromiso ante Terence Crawford por el campeonato mundial indiscutido del peso welter, pelea que se llevará a cabo el sábado 29 de julio en el T-Mobile Arena de Las Vegas.

Errol Spence Jr. y Terence Crawford buscan hacer historia el 29 de julio. Foto cortesía: Ryan Hafey/Premier Boxing Champions.

Errol Spence Jr., de 33 años, es campeón unificado de la AMB, Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y Federación Internacional de Boxeo (FIB). El pugilista subió por última vez al ring en abril de 2022, cuando venció a Yordenis Ugás. Su récord profesional cuenta con 28 victorias, (22 nocauts) y ninguna derrota.

Por su parte, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 33 años, es el campeón indiscutido de peso supermediano y venció a John Ryder el pasado mes de mayo en su regreso a México. El mexicano tiene marca de 59 victorias (39 por nocaut) y dos derrotas.

