Conoce a todos los artistas que se presentarán en los Premios Juventud 2023

Estamos a un par de días de que se celebren los Premios Juventud 2023 desde Puerto Rico y ya se conoce la lista completa de artistas que se presentarán en el escenario del Coliseo José Miguel Agrelot durante la celebración, que además marcará los 20 años de esta entrega de premios.

Semanas atrás, Danna Paola encabezó el primer anuncio, en el que se reveló que será el debut en televisión de su sencillo ‘1 Trago’. Además, en aquella ocasión se dio a conocer que Eslabón Armado, Farruko, Sofía Reyes y Denise Rosenthal también formarían parte del show.

Más recientemente se informó que CNCO se despediría Premios Juventud, escenario en el que hace un año anunciaron su separación, con una actuación especial. Por otra parte, Chiquis, Jacquie Rivera y Jenicka Lopez realizarán un homenaje a su madre Jenni Rivera, interpretando temas que forman parte del disco póstumo de “La Diva de la Banda”.

Pero en esta celebración de 20 años de Premios Juventud también participarán artistas ajenos a la música latina, como lo son la banda Hoobastank y Snow Tha Product, quien cantará al lado de Chiquis la canción ‘Ni Muerta’.

También veremos juntos a una de las rumoradas parejas del momento, pues Tekashi 6ix9ine tendrá como invitada especial a Yailin, La Más Viral. Por otra parte, Wisin, Alex y Fido, Angel y Khris, Chencho Corleone, Chesca, De La Ghetto, Zion y Lennox, RKM y KEN-Y, Jowell y Randy, Omar Courtz, Rainao y DJ Playero serán parte del acto de apertura, que será producido por Daddy Yankee y Luny Tunes.

Paulina Rubio, Ha*Ash, Fuerza Regida, Camila, Tiago PZK, Moly, Khea, Camilo, Carin León, Pavel Nuñez, Fernando Villalona, Los Hermanos Rosario, Ilegales, Jandy Ventura y Toño Rosario completan la lista de artistas que actuarán en Premios Juventud 2023. View this post on Instagram A post shared by Premios Juventud (@premiosjuventud)

