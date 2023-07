Entrenador asegura que Jermall Charlo nunca fue la primera opción para enfrentar a Canelo Álvarez

Ronnie Shields, entrenador de Jermall Charlo, aseguró que el boxeador nunca fue la primera opción para enfrentar a Saúl ‘Canelo’ Álvarez como se dijo antes de que se anunciara oficialmente que pelearía con Jermell, su hermano gemelo.

En una entrevista ofrecida a Little Boxing Giant, Shields afirmó que nunca lo contactaron para una pelea y explicó que a Canelo Álvarez le dieron una lista con los posibles rivales que podría enfrentar y eligió a Jermell Charlo porque le gustó la idea de que fuera indiscutido contra indiscutido.

“Todos siguen diciendo que Jermall (Charlo) era el rival original (para Canelo), pero no, él no era el rival original. Fueron solo rumores y nunca nadie me llamó para decirme que Jermall iba a pelear con Canelo. No fue así“, dijo.

Jermall Charlo sonó como la primera opción de Canelo Álvarez tras firmar con Premier Boxing Champions. Foto: Carmen Mandato/Getty Images.

“Lo que pasó es que Canelo firmó un contrato de tres peleas (con Premier Boxing Champions) y le dieron la opción de que eligiera con quién quiere pelear. Le dieron una lista y él dijo que indiscutido contra indiscutido, que eso sonaba bien y Jermell aceptó, pero Jermall nunca tuvo la pelea primero”, agregó.

A pesar de lo expresado por su entrenador, Jermall Charlo hace pocos días reveló que también había firmado un contrato para pelear con Canelo Álvarez, pero que dejó que su hermano Jermell, campeón indiscutido de las 154 libras, lo enfrentara primero.

“Está bien, así que les contaré la verdadera mie***. Sí, también firmé un contrato con Canelo, pero primero se lo di a mi hermano para que ambos ganáramos dinero”, dijo en un en vivo en su cuenta de Instagram.

Cabe destacar que Canelo Álvarez anunció que firmó un acuerdo de tres peleas con Premier Boxing Champions y se rumoraba que pelearía con Jermall Charlo, pero a los pocos días se confirmó que enfrentaría a su hermano gemelo Jermell el 30 de septiembre en Las Vegas para sorpresa de todos.

Jermall Charlo, de 33 años, es campeón de peso mediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y cuenta con marca invicta en el deporte luego de 32 peleas con 22 nocauts. Por su parte, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, también de 33 años, venció a John Ryder el pasado mes de mayo en México y tiene marca de 59 victorias (39 por nocaut) y dos derrotas.

