Famoso comediante denuncia que Bárbara Torres lo golpeó y le rompió el tímpano | La casa de los famosos

Sin duda entrar a “La Casa de los Famosos” edición México, afectó demasiado a la carrera y sobre todo imagen de la actriz argentina, Bárbara Torres. De quien en el mundo del espectáculo en México nadie se ha expresado bien, y ahora enfrenta una denuncia de parte de un comediante al que ella golpeó al grado de que le rompió el tímpano.

A pesar de que ya fue la sexta eliminada de la polémica casa, Bárbara salió de dicho reality con la opinión pública prácticamente en contra, pues de plano comenzaron a surgir comentarios en los que exhibían sus malos tratos hacia muchos de los compañeros con los que ha trabajado.

Como hace unos días se dio a conocer que trató a la recién fallecida, Talina Fernández, lo que provocó que muchos fans de la “Dama del Buen Decir” se le fueran a la yugular a la comediante sudamericana.

Pues la maltrató emocional y físicamente, cuando Doña Talina se encontraba prácticamente con algunos problemas de salud provenientes de la edad. Además de que tenía un par de tumores en la cabeza que provocaban su desequilibrio, y necesitaba cierta paciencia.

Fueron los conductores del programa “Sale el Sol”, quienes denunciaron los maltratos y agresiones constantes de Bárbara Torres a la gran Talina Fernández. Como fue el caso de Ana María Alvarado y Gustavo Adolfo Infante.

Pero eso, sólo fue la punta del iceberg, pues tras su eliminación de este reality, han comenzado a surgir más y más denuncias de malos tratos y pésima actitud de parte de Torres con muchos de los compañeros con los que ha trabajado.

Esta vez fue el turno de Miguel Vallejo, quien en una charla con la revista TV Notas, el famoso comediante confesó que Bárbara realmente no estaba actuando en el reality show.

En esta charla, Vallejo recordó que él trabajó con Torres en Desmadruga2. Por ello, Miguel se atrevió a dar a conocer que en este programa se sorprendió por el tipo de persona que es.

Pues nunca respetaba a sus compañeros y siempre quería llamar la atención por lo que constantemente gritaba en los camerinos y que hasta “las maquillistas de Televisa se quejaban”, destacó el humorista que también dio a conocer que tuvo un percance con él.

De acuerdo a lo señalado por Miguel, fue mientras grababan un sketch junto a Dorismar. En el cual, Bárbara Torres era su esposa y lo encontraba coqueteando con la modelo en un table dance, al verlo, según el script sólo le tenía que darle una cachetada.

Sin embargo, en aquella ocasión la intérprete que le dio vida a “Excelsa” de la Familia P.Luche llegó realmente enojada al set y se desquitó con él sin deberla ni temerla.

Tal era la furia que traía la argentina, que lo lastimó al grado de romperle el tímpano, pero no fue el único, ya que también lesionó a su compañera.

“Bárbara debía darme una cachetada, y yo tenía que reaccionar. Me dio ¡un tremendo cachetazo! Me dijo: ‘Ya te caché mal hombre’. Me sentí mareado. Ella tenía que jalar a Dorismar, pero no fue así. La jaló, pero demasiado fuerte y le arañó los brazos. Tuvieron que parar la grabación. Todo se salió de control”

MIGUEL VALLEJO