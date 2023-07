Jorge Salinas insulta y llama a los medios “chismosos muertos de hambre” | VIDEO

El actor mexicano Jorge Salinas, está de mírame y no me toques cuando se refiere a la prensa mexicana, pues una vez más explotó contra los reporteros que asistieron a una develación de una de sus obras de teatro, al grado de que los llamó “chismosos muertos de hambre”.

Ahora resulta que tocar a un artista es casi casi delito, ni Taylor Swift o alguna estrella de Hollywood se ha puesta en esta actitud tan agresiva como el actor de telenovelas como “Mi Corazón es Tuyo”.

Mientras él y sus compañeros atendían a la prensa tras llegar a 100 representaciones de la obra “Los amantes perfectos” en el Teatro del Parque Interlomas, ubicado en las periferias de la Ciudad de México.

Salinas, fiel a su estilo, se ha convertido en uno de los pocos actores más agresivos de la industria, pues aseguraba que un reportero lo tocó con el afán de obligarlo a dar declaraciones.

Pero fue el programa de “Venga la alegría” de TV Azteca el que mostró las imágenes reales de cómo fueron las cosas, y como Salinas exageró como acostumbra la situación.

¡Jorge Salinas explota y se vuelve a molestar con un reportero que lo tomó del brazo! 😱📺 #VLA #CruzaElMiedo pic.twitter.com/VhkMLweZ41 — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) July 17, 2023

Efectivamente se ve en las imágenes que comparte el show matutino, que un actor lo toca al intentar entrevistarlo, pero en ningún momento lo jala o le exige quedarse, pues ya se retiraba de esta alfombra roja, donde sus compañeros lo estaban pasando de lo mejor, como fue el caso de Christian de la Fuente, entre otros.

El famoso artista de 54 años de edad ha causado furor debido a que recientemente protagonizó un polémico encuentro con un reportero durante la alfombra roja de esta obra.

Se alcanza a ver el brazo del reportero rosando el brazo de salinas, mientras detenía un micrófono lavalier, que es parecido al que se ocupan en entrevistas en la solapa de los personajes en cuestión. Esto a falta del micrófono habitual de televisión.

Fue a través de un video difundido en redes sociales que se aprecia el momento exacto en el que el protagonista de la telenovela “La que no podía amar”, enardecido momento luego de que el comunicador lo rosó, de quien se desconoce su identidad, presuntamente transgrede su espacio personal y lo toca con el objetivo de retenerlo para que le otorgue una entrevista.

Durante dicha grabación queda en evidencia que el periodista coloca por un par de segundos su micrófono cerca del pecho del famoso, sin embargo, este se manifestó molesto por la acción y o dudo en externarlo: “No me vuelvas a tocar. No me vuelvas a poner la mano encima”, dice Jorge Salinas visiblemente molesto.

¿Qué dijo después Jorge Salinas tras este incidente?

Pero eso no fue todo, de nuevo, como ya es habitual en el temperamental Salinas, este salió momentos después a hablar ante las cámaras de la prensa, pero lo hizo con el afán de insultar a diversos comunicadores.

“No tiene caso de hablar de este tipo, nunca lo había visto en mi vida, sé quiénes son, sé de dónde vienen, en fin. La prensa es una cosa, los periodistas es una cosa, y los chismosos, mugrosos, muertos de hambre son otra cosa. Los que quieren provocar y llenar ese tipo de cosas, por Dios llevo el mismo tiempo que ustedes en esto”. JORGE SALINAS

Aseverando que él puede decidir quién considera gente de la prensa y quien no, pues asegura a muchos no los conoce. Y por eso asegura que al no conocerlos no son parte del gremio de los periodistas.

Sigue leyendo:

Jorge Salinas no lo veía venir ¡Sale a la luz VIDEO de supuesta infidelidad!

Jorge Salinas explota contra la prensa y califica como “gente chismosa” y “mugrosos” a algunos reporteros

Elizabeth Álvarez asegura que tiene “un matrimonio hermoso” con Jorge Salinas tras presunta infidelidad

Elizabeth Álvarez rompe el silencio sobre la supuesta infidelidad de Jorge Salinas ¿Qué dijo? | VIDEO