Elizabeth Álvarez asegura que tiene “un matrimonio hermoso” con Jorge Salinas tras presunta infidelidad

Luego del escándalo suscitado por el presunto romance que Jorge Salinas y su nutrióloga, Anna Paula Guerrero sostenían y ambos negaron, por fin Elizabeth Álvarez habló cara a cara con la prensa al respecto, pese a sufrir de afonía.

Con todo y la falta de voz, la actriz no perdió la oportunidad para aclarar la situación sentimental con su marido y aunque en un principio dijo que no podía detenerse a conversar como hubiera querido, se portó accesible con los representantes de los medios de comunicación y terminó cediendo ante la insistencia de éstos.

“Hola, chicos. No puedo hablar, quisiera hablar con ustedes como siempre… tuve un episodio de asma, estoy afónica, les ofrezco una disculpa, me encantaría hablar con ustedes, pero, de verdad, estoy afónica, me da una pena terrible el no poderme comunicar”, explicó.

“Mis vidas, muchísimas gracias, yo estoy bien, estamos bien todos, somos un matrimonio hermoso y ustedes son los testigos que, durante 11 años, nos han visto como estamos juntos, no tengo nada más que decir, de verdad quisiera decir cosas, pero ¿qué puedo decir?”, insistió.

Elizabeth Álvarez y Jorge Salinas “siguen haciendo su vida en familia”

Elizabeth Álvarez reiteró que ella y Jorge tienen un matrimonio sólido, así que como tal, siguen realizando salidas familiares y continúan con sus vidas.

“Nosotros seguimos haciendo nuestra vida todos los días, estamos en familia, ¿qué les puedo decir? A lo mejor ustedes están esperando que diga algo malo, que estoy segura de que no, pero es que no es así”, señaló. “Les digo de corazón que somos un matrimonio sólido, estamos juntos, contentos, es que de verdad, sin comentarios… me seguirán viendo con mi esposo y con mis hijos, en el restaurante, comiendo el helado”, aseveró.

