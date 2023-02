Elizabeth Álvarez celebra Día de San Valentín con foto junto a Jorge Salinas tras escándalo de infidelidad

El Día de San Valentín ha sido el pretexto perfecto para que las celebridades presuman su amor en redes sociales, así lo hizo Elizabeth Álvarez con Jorge Salinas tras verse involucrados en una supuesta infidelidad por parte del actor.

En el marco del Día del Amor y la Amistad, la actriz terminó con los rumores de una separación de su esposo al publicar una fotografía en Instagram en la que declara su amor al actor, esto a pesar de los rumores que dictaban que sostenía una relación extramarital con su nutrióloga.

Con una descripción simple, la palabra “Love” y un emoji de corazón, Elizabeth Álvarez posteó una instantánea en blanco y negro donde se puede ver al actor abrazando de la cintura a Elizabeth y dándole un beso en la mejilla.

En la fotografía, la histrionisa se muestra sonriente y ambos se están tomando de las manos. Para la especial ocasión, ella eligió un vestido estampado de cuadros, corte acinturado con mangas aglobadas y escote cuadrado.

La publicación fue celebrada por varios famosos como Maribel Guardia, Erika Buenfil, Cecilia Galliano y decenas de seguidores de la pareja que es una de las más queridas en el medio artístico luego de más de una década juntos.

Cabe mencionar, que Jorge Salinas no ha reaccionado a la primera publicación de Elizabeth Álvarez tras el escándalo de infidelidad, pues no le ha dado un “me gusta”, ni ha hecho comentario alguno a la amorosa postal.

Jorge Salinas aclaró que nunca ha tenido una relación extramarital

Hace poco, tras verse envuelto en el escándalo de una presunta infidelidad a Elizabeth Álvarez con su nutrióloga, Jorge Salinas lo negó contundentemente, a pesar de unas fotografías que habían sido publicadas por la revista ‘TVNotas’, donde desde el ángulo en que la foto fue tomada, parecía que se estaban besando.

“Soy una persona que ama profundamente a su esposa Elizabeth, ama profundamente a su familia y que lamenta todo este tema mediático. Quiero que quede muy claro, yo no he tenido, ni tengo, una relación fuera de mi matrimonio, no la tengo y nunca la he tenido“, dijo el actor a la prensa.

“Quiero que quede muy claro, yo no he tenido ni tengo una relación fuera de mi matrimonio. No la tengo ni nunca la he tenido. Les pido por favor que paren este tema mediático que no va a llegar a nada. Lo que tengo es amor a mi familia, respeto a mi mujer y amor para Elizabeth. Reitero nuevamente, no tengo ninguna relación extramarital ni la he tenido. Muchas gracias…”, agregó.

