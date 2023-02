Thalía, Angelique Boyer, Eugenio Derbez y otros famosos celebran Día de San Valentín con románticas fotos

Este 14 de febrero se convirtió en la ocasión perfecta para que los famosos derrocharan miel a través de las redes sociales, y es que, para celebrar por todo lo alto el Día de San Valentín, varias parejas recordaron sus momentos más románticos por medio de fotografías y videos.

La lluvia de mensajes de mensajes emotivos con felicitaciones no termina, siendo una de las primeras parejas en demostrar el amor que se tienen la conformada por Angelique Boyer y Sebastián Rulli, quienes dejaron claro una vez más que sus sentimientos son tan reales que no necesitan llegar al altar para confirmarlo pues para ellos la relación que viven basada en la amistad es perfecta.

“Todo lo construido con amor y llevado con amistad tiene el mismo camino y destino… ¡¡FELICIDAD!! Nos amamos y los amamos”, se lee junto a una postal de la pareja.

La actriz Claudia Álvarez y el productor Billy Rovzar no dejaron pasar el momento para compartir una serie de fotografías con las que recordaron sus momentos más especiales desde que decidieron unir sus vidas.

“Mi vida ha estado llena de bendiciones y sobre todo hemos logrado tener la relación que los dos soñábamos“, fue parte de lo que escribió la estrella de las telenovelas.

Alex Fernández y su esposa Alexia utilizaron una hermosa postal del día de su boda religiosa en la que posaron junto a su primera hija, Mía, con quien están celebrando al amor, pero ahora como familia. View this post on Instagram A post shared by Alex Fernández (@alexfernandez.g)

Belinda ha revelado en días recientes que sigue disfrutando de la soltería, por lo que en esta ocasión ella decidió recopilar las historias de las princesas de Disney para desear un feliz Día de San Valentín a cerca de 16 millones de seguidores de Instagram. View this post on Instagram A post shared by Beli (@belindapop)

Eugenio Derbez hizo gala de su creatividad para felicitar a su esposa, la actriz y cantante Alessandra Rosaldo, y para ello publicó con una recopilación de videos en los que demostró que definitivamente estaban hechos el uno para el otro.

“Mi eterno 14 de febrero“, se lee junto a la grabación. View this post on Instagram A post shared by Eugenio Derbez (@ederbez)

Y fue Geraldine Bazán quien sorprendió al revelar que está estrenando novio, pues además de celebrar al amor propio con una sensual postal en la que ella aparece posando, también se dejó ver en otra postal junto a sus hijas y más adelante al lado de un misterioso hombre al que le cubrió el rostro con un corazón enorme. View this post on Instagram A post shared by Geraldine Bazan (@geraldinebazan)

En medio de rumores de infidelidad, Thalía utilizó su perfil social para hacer público un video con el que celebró este día tan especial, pero lo que despertó aún más las sospechas de posibles problemas en su matrimonio fue la canción que utilizó, pues eligió “Flowers” de Miley Cyrus para lanzar su mensaje:

“Puedo comprarme flores. ¡Feliz día de San Valentín bellezas!“, escribió.

Por su parte, Tommy Motola recordó algunos momentos de su historia de amor junto a la protagonista de “Marimar”, en donde señaló: “A mi número uno y único San Valentín ¡¡Eres mi todo!! Te amo, te adoro mucho por siempre”. View this post on Instagram A post shared by Tommy Mottola (@tommymottola)

La diseñadora Victoria Beckham también acaparó los reflectores con su romántico mensaje dedicado a David Beckham. “26 años y sigue siendo mi Valentín”, además de una fotografía de los inicios de su relación. View this post on Instagram A post shared by Victoria Beckham (@victoriabeckham)

Cristiano Ronaldo sacó su lado más romántico para felicitar a Georgina Rodríguez, además de señalar que es el más afortunado de tenerla en su vida. View this post on Instagram A post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano)

