Mara Patricia Castañeda responde si es verdad que fue novia de Eugenio Derbez

Hace unas semanas Paty Chapoy reveló que Mara Patricia Castañeda tuvo un romance con el actor Eugenio Derbez, por lo que durante una reciente entrevista, la periodista mexicana respondió si es verdad o solo se trata de un rumor.

Aunque actualmente Eugenio Derbez goza de un sólido matrimonio con Alessandra Rosaldo, con quien procreó a la pequeña Aitana, se sabe que ha tenido una larga lista de parejas entre las que se encuentran las madres de sus tres hijos mayores, Aislinn, Vadhir y José Eduardo Derbez; y fue precisamente tras la separación de Victoria Ruffo que comenzó a salir con la diseñadora Sara Bustani y años más tarde sostuvo un romance con la actriz Dalilah Polanco.

Sin embargo, quien también figura en esta lista es la periodista mexicana Mara Patricia Castañeda, quien de acuerdo con lo revelado por Paty Chapoy en el programa ‘Ventaneando’, habría tenido una relación sentimental de la que muy pocos estaban enterados.

Es así como la exesposa de Vicente Fernández Jr. fue cuestionada por Hugo Maldonado en el programa ‘La historia de mi vida’ si es verdad que fue novia de Eugenio Derbez, a lo que se limitó a decir que sólo le respondería a Paty Chapoy.

“Le voy a contestar a Pati, cuando ella me lo pregunte le voy a contestar, no te voy a decir nada Hugo, porque Eugenio no ha dicho nada, él está casado, yo estoy casada“, mencionó.

Aunque Mara Patricia Castañeda no quiso revelar más detalles, dio a entender que dicho noviazgo habría iniciado por la amistad que tenía con la madre del comediante, la fallecida actriz Silvia Derbez, además de que prefería reservarse la respuesta por respeto a su esposo y Alessandra Rosaldo.

“Conozco a Alessandra de años, yo solo voy a dar una pista: con quien yo empecé la relación con los Derbez, fue con doña Silvia, esa es una pista. Y doña Silvia era mi vecina en la (colonia) Del Valle, saquen sus conclusiones; Alessandra sabes que te quiero con todo mi corazón, Eugenio sabe que lo adoro, sus hijos…”, explicó.

Finalmente, la conductora de televisión le hizo una invitación a Paty Chapoy y a todo su equipo para que vayan a su casa para preguntarle directamente, pues solo a ella y a Daniel Bisogno le respondería las dudas al respecto.

“Pero con Paty nos vamos a tener que sentar. Los estoy esperando y a través de tu medio, vamos a invitar a Pati, a Daniel, que vengan a la casa y que me pregunten”, sentenció. @historiademividatv Mara Patricia Castañeda confiesa si tuvo un romance con Eugenio Derbez ¡Y le envía este mensaje a Pati Chapoy! #viral #foryou #fyp #marapatriciacastañeda #eugenioderbez #patichapoy #entrevista ♬ sonido original – La historia de mi vida

