Jorge Salinas explota contra la prensa y califica como “gente chismosa” y “mugrosos” a algunos reporteros

Jorge Salinas tuvo un encuentro poco agradable con reporteros mientras disfrutaba de un paseo familiar, y aunque en principio respondió de buena manera, conforme avanzó la entrevista y le preguntaron sobre el reciente escándalo por una supuesta infidelidad de su parte perdió la paciencia y comenzó a despotricar contra algunos reporteros.

“Yo estoy feliz de estar aquí, feliz de estar con ustedes, feliz de verlos, a ti hace mucho que no te veía René, te quiero un ch#%$o”, fue como comenzó la plática con los periodistas presentes, por lo que parecía que sería una charla amena, aunque rápidamente comenzó a notarse su molestia.

“A todos ustedes gracias por darme la oportunidad, hay otros que no soporto ver, que me los tengo que tragar, verdad compadre (dirigiéndose a uno de los reporteros), entonces aquí estoy, ¿qué quieren saber?”, añadió el actor.

Una pregunta colmó la paciencia de Jorge Salinas

No obstante, todo escaló cuando uno de los reporteros le preguntó si “¿después de tormenta viene la calma?”, haciendo alusión a las fotografías que supuestamente revelaron que le era infiel a su esposa Elizabeth Álvarez con su nutrióloga.

“¿De qué tormenta hablas?… No, yo no tengo ninguna tormenta, nunca ha habido tormenta, las tormentas se han realizado a través de ustedes y ustedes mismos las calman y está padre porque son emocionantes, a la gente le gusta el chisme de vez en cuando”, respondió Jorge Salinas, visiblemente molesto.

Posteriormente le preguntaron si su relación con la prensa era buena y aprovechó para lanzarle unos cuantos zarpazos a algunos reporteros. “Con la prensa sí, con la gente chismosa nunca he tenido buena relación, pero también los entiendo porque no hay otra forma de que puedan vivir, que puedan llevar el pan a su casa”, mencionó.

“Les he dicho mugrosos, mi amor, imagínate, a dos compañeras tuyas, un compañero y una compañera, que estaban tras Cristian (De la Fuente). Imagínate, después de haberles dado entrevistas y todo, ahí van a buscar… ¿por qué dije mugrosos? Porque no tienen calidad moral y no me desdigo”, sentenció el actor.

