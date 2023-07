María Chacón posa en bikini de hilos durante sus vacaciones en Italia

María Chacón usa su cuenta de Instagram para compartir fotos de sus viajes, y ahora se encuentra en Positano, Italia. Desde ahí se dejó ver en un balcón, posando muy sexy mientras usaba un bikini de hilos que resaltó sus curvas; ella también publicó imágenes del exclusivo resort en el que se hospeda. View this post on Instagram A post shared by ᴍᴀʀɪᴀ ᴄʜᴀᴄᴏɴ (@oficialmariachacon)

Hace algunos días la actriz mexicana celebró su cumpleaños número 32, y en otras fotografías posó como toda una modelo, luciendo un ajustado vestido con estampado. El mensaje que escribió junto a la colección de imágenes que compartió fue: “El cumpleaños más perfecto…agradecida por tanto 💝🧚🏼✨🎂🍝💐🌅”. View this post on Instagram A post shared by ᴍᴀʀɪᴀ ᴄʜᴀᴄᴏɴ (@oficialmariachacon)

Hasta el momento María Chacón no ha anunciado un nuevo proyecto televisivo, pero obtuvo buenas críticas por su trabajo en la novela “Cabo”, donde se hizo buena amiga de la actriz Bárbara de Regil. El mes pasado fue invitada a su cumpleaños y ambas posaron para los fotógrafos, usando sexys atuendos. View this post on Instagram A post shared by María Chacón Fans (@mariachaconfanclub)

