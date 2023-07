Pitbull Cruz asegura que Shakur Stevenson es un gran boxeador, pero está “un poco sobrevalorado”

Shakur Stevenson debutó exitosamente en las 135 libras el pasado mes de abril y pese a su historial de títulos mundiales para Isaac ‘Pitbull’ Cruz el estadounidense está “un poco sobrevalorado” a pesar de que piensa que es un gran boxeador.

En una entrevista con Boxing Scene, Pitbull Cruz expresó que Stevenson quiere aprovechar su éxito en otras divisiones para conseguir privilegios en la nueva categoría, pero piensa que debe ganarse el derecho para pelear con Devin Haney, campeón indiscutido de las 135 libras.

“Es un gran boxeador, pero tal vez un poco sobrevalorado”, dijo. “Él quiere entrar en esta división como si hubiera logrado todo, pero en realidad, tiene que ganarse su diligencia”, añadió.

Shakur Stevenson noqueó a Shuichiro Yoshino en el Prudential Center en Newark, New Jersey. Foto: Elsa/Getty Images.

Luego de derrotar por nocaut técnico en el sexto asalto al entonces invicto Yoshino Shuichiro, Shakur Stevenson busca consolidarse en la nueva división. Tras retener su título de indiscutido, el estadounidense retó a Devin Haney y el equipo del campeón le hizo una oferta, pero la rechazó porque era menos de lo que había ganado en sus últimas tres peleas.

“Suéltame los hue***. No creo que sea el lado A. Solo sé lo que valgo y el 25 % no lo es y tampoco rechacé la pelea. Esa supuestamente era la primera oferta y no he escuchado nada más desde entonces. 25% es menos de lo que gané en mis últimas tres peleas. Todos ustedes están locos ja, ja, ja”, escribió Stevenson en su cuenta Twitter.

Pese a lo expresado por Pitbull Cruz, Stevenson podría conseguir la oportunidad con Haney, ya que el Consejo Mundial del Boxeo (CMB) fijó una fecha límite hasta este viernes 21 de julio para decidir si sube a 140 libras para desafiar al campeón Regis Prograis o si defiende su mandatorio con el estadounidense.

Isaac ‘Pitbull’ Cruz, de 24 años, tiene una cita programada para el 29 de julio donde enfrentará a Giovanni Cabrera con la mira puesta en la revancha con Gervonta Davis. El mexicano posee un récord como profesional de 24 victorias (17 de ellas por la vía rápida), dos derrotas y un empate.

Por su parte, Shakur Stevenson, de 26 años, es uno de los boxeadores más populares del momento y posee récord de 20 triunfos (10 nocauts) y ningún revés.

