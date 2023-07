Pitbull Cruz sale en defensa de Canelo Álvarez tras críticas por pelea con Jermell Charlo: “Puro fastidiar de la gente”

Saúl ‘Canelo’ Álvarez ha recibido críticas por elegir como próximo oponente a Jermell Charlo, pero para Isaac ‘Pitbull’ Cruz el campeón indiscutido de peso supermediano puede escoger con quien pelear porque es el lado A y cree que la gente lo ataca solo por fastidiar.

En declaraciones a la prensa, Cruz aseguró que será una gran pelea porque Charlo vendrá muy motivado por haber recibido esta oportunidad, pero indicó que Canelo Álvarez va a reiterar por qué es uno de los mejores libra por libra.

“Yo creo que Canelo ha hecho todas las (peleas) que la gente ha querido ver, ahorita lo están atacando porque no se ha enfrentado o no ha querido enfrentar a Benavídez (David), pero yo creo que él es el lado A. Él está ahorita para escoger y elegir con quién pelea. Entonces no ha tomado malas decisiones, ha escogido buenas decisiones, no creo que Charlo sea algún cualquiera, y yo creo que solo es puro fastidiar de la gente también“, dijo.

Jermell Charlo había retado a Canelo Álvarez luego de su pelea con John Ryder y su deseo se volvió realidad. Foto: Jayne Kamin-Oncea/Getty Images.

“Yo creo que si Charlo tomó ese reto, es porque sabe que puede dar la sorpresa. Vamos a esperar una gran pelea, porque también Charlo viene muy fuerte, aguerrido y más que nada, motivado. (Charlo está motivado) por esa gran oportunidad que se le presenta. Yo creo que Canelo va a reiterar por qué es uno o el primero libra por libra, y bueno, esperemos que gane Canelo. Yo creo que va a demostrar por qué ha sido campeón indiscutido Charlo, y creo que va a dar una buena pelea también”, añadió Pitbull Cruz.

Cabe destacar que Canelo Álvarez firmó un acuerdo de tres peleas con Premier Boxing Champions (PBC) y el 30 de septiembre enfrentará a Jermell Charlo, campeón indiscutido de las 154 libras, en Las Vegas y no a su hermano Jermall como todo el mundo esperaba.

Saúl ‘Canelo’ Álvarez tiene marca de 59 victorias (39 por nocaut) y dos derrotas. Por su parte, Jermell Charlo, de 32 años, posee récord de 35 triunfos, 19 por la vía rápida, un revés y un empate.

