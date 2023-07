VIDEO: Padres golpean y encañonan a maestra de kínder en México tras supuesta agresión hacia su hijo

Una grabación de la cámara de seguridad captó el momento cuando el padre y la madre de un niño agreden a una maestra de kínder en el Estado de México, como reacción a un supuesto maltrato a su hijo.

De acuerdo al registro, la agresión ocurrió el lunes 17 de julio a las 9:41 horas de la mañana dentro de las instalaciones del kínder Frida Kahlo, cuando se mira a la maestra atendiendo un llamado a la puerta del colegio.

Acto seguido, una mujer le propina una bofetada y un hombre robusto entra. Ambos empujan a la trabajadora, con golpes y del cabello, hasta que se pierde del ángulo de la cámara.

Padres de familia encañonan y golpean a #maestra de escuela Frida Kahlo ubicada en Lomas de Cuautitlán.



¡A mi hijo no lo vuelves a tocar! le gritan, la acusan de presuntamente haber golpeado al niño.



La maestra ya interpuso una denuncia. pic.twitter.com/xWXs7u8INp — Juan Carlos Valerio (@JCarlos_Valerio) July 18, 2023

Según declaraciones, la mujer le gritó: “¡A mi hijo no lo vuelves a tocar!“, para luego ser encañonada y amenazada de muerte por el esposo de la mujer. Mientras la escena se desarrollaba, el hijo de la pareja observaba y reía.

Tras la agresión, la mujer acudió a las autoridades a denunciar a la pareja y refirió que, “Me hincaron y me hicieron pedirle perdón a su hijo de rodillas“, mientras el niño reía.

De acuerdo a la denuncia, una empleada de la cocina salió al oír los gritos de auxilio de la maestra, pero también fue encañonada con un arma por el padre del niño, quien además le exigió le diera su celular.

Antes de salir de la escuela, el padre reiteró la amenaza contra la maestra diciendo que “ya sabía dónde vivía, que no sabía con quién me había metido, que él es la ver…de Izcalli y que me va a matar”, relató la víctima.

Elementos de la policía de investigación de #EdoMéx, detuvieron esta tarde a Jesús Adid “N” y a Laura “N”, sujetos que golpearon y amenazaron de muerte a la maestra Brenda “N” y a la cocinera Rosa “N” dentro del jardín de niños Frida Khalo en Cuautitlán Izcalli. pic.twitter.com/lBy8DVnShH — Azucena Uresti (@azucenau) July 18, 2023

Según medios nacionales, se identificó a los agresores como Laura y Jesús, quienes supuestamente, acudieron a la agencia del Ministerio Público con la intención de levantar una denuncia en contra de la maestra, por supuestas lesiones que presuntamente recibió su hijo.

Sin embargo, ya eran buscados por sus actos, por lo que fueron detenidos en ese momento, y la pareja fue trasladada al Centro de Justicia de la Fiscalía de la entidad, donde ahora deberá responder por las agresiones.

