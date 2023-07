Óscar de la Hoya afirma que no puede hablar con Ryan García: “Su gente lo tiene alejado de mí”

Tras la demanda interpuesta por Golden Boy Promotions a Ryan García, Óscar de la Hoya afirmó que no tiene ningún tipo de comunicación con el californiano porque la gente que lo rodea no lo dejan hablar con él.

En una entrevista con The MMA Hour de Ariel Helwani, De la Hoya aseguró que no cree que el problema entre ambos se pueda arreglar hablando cara a cara y que le molesta que la relación haya llegado a este punto. Comentó que hay personas a su alrededor que le dicen que busque otro promotor y él solo quiere que honre el contrato.

“Su gente lo tiene alejado de mí. No puedo hablar con él. Cero (comunicación). Tenemos una demanda contra Ryan. No lo estoy demandando por dinero, ni él me está demandando por dinero. Simplemente quiero que honre mi contrato. Eso es todo. No (está intentando salirse del contrato), pero solo estoy buscando que honre el contrato”, dijo.

Ryan García antes de su pelea con Gervonta Davis en abril en Las Vegas, Nevada. Foto: Al Bello/Getty Images.

“Él tiene obligaciones. Yo quiero que pelee, yo quiero que sea una leyenda, ¿Tú crees que yo quiero que pelee con Tank Davis con una cláusula de rehidratación? Por supuesto que no. Yo lo estoy cuidando, pero hay gente que le está hablando al oído, que le está diciendo Óscar es malo y que se vaya con otro promotor que lo va a cuidar más, que le hará ganar más dinero. Lo acabo de hacer ganar más de $30 millones de dólares, no estoy haciendo nada mal. Estoy tratando de crear una leyenda (…) pero hay gente que le habla oído”, agregó.

Cabe destacar que la relación entre Óscar de la Hoya y Ryan García empeoró tras la derrota por nocaut del californiano ante Gervonta Davis en abril y en Twitter intercambiaron una serie de mensajes públicos donde el peleador manifestó su molestia por ser dejado solo en la conferencia de prensa y no tomar en cuenta sus opciones de oponentes para su próxima pelea. Por su parte, el promotor le respondió a King Ry que dejara de culpar a otros por sus errores.

Luego de esto, Golden Boy Promotions interpuso una demanda pública para que el californiano cumpla el contrato, pero el equipo legal García aseguró que se trata de una represalia a la solicitud presentada por el peleador donde alega incumplimiento de contrato por parte de la promotora.

Ryan García, de 24 años, subió a las 140 libras luego de su primera derrota en el deporte ante Gervonta Davis el pasado mes de abril. El californiano posee récord de 23 triunfos (19 por nocaut) y un revés.

