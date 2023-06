Eddie Hearn dice que está preocupado por su seguridad y cree que Óscar de la Hoya lo “está acosando”

Eddie Hearn, promotor de Matchroom Boxing, expresó que está comenzando a temer por su seguridad luego de que Óscar de la Hoya lo criticara y se burlara de él en su cuenta oficial de Twitter porque Saúl ‘Canelo’ Álvarez firmó con Premier Boxin Champions (PBC).

En una entrevista con iFL TV, Hearn comparó al promotor de Golden Boy Promotions con un “fanático loco” y cree que lo está “acosando”. Agregó que De la Hoya solo piensa en él, ya que en su Twitter ni siquiera habla sobre las peleas que tiene que promocionar.

“Con lo de Óscar, me advirtieron cuando empezó todo esto. Mucha gente me dijo: ‘Eddie, cuando te conviertas en una superestrella, tendrás estos fanáticos, estos fanáticos, que simplemente te acecharán y se volverán obsesivos’. No sé en Estados Unidos cómo funcionan las órdenes de restricción y cosas por el estilo, está llegando al punto, ahora, con Óscar. Estoy empezando a tener un poco de miedo en términos de mi propia seguridad, en términos de ese fanatismo por él“, dijo.

Óscar De La Hoya le dedicó algunos tuits a Eddie Hearn después de que Canelo Álvarez firmara con PBC. Foto: Slaven Vlasic/Getty Images for HBO.

“Acosador es una palabra fuerte, pero creo que me está acosando. Tiene peleas para promocionar de las que ni siquiera habla y, literalmente, abres todos los días (Twitter) y hay un nuevo tweet, y está tratando de ‘a’ Leonard Ellerbe y Bob Arum, quienes piensan que es un tonto, de todos modos. Yo no me inscribí para esto. Solo quería ser promotor de boxeo y hacer grandes peleas. No me inscribí para tener estos fanáticos locos, como Óscar De La Hoya, persiguiéndome por todo el mundo, acechándome, pensando en mí todo el tiempo”, añadió.

Asimismo, Eddie Hearn también insinuó que en la casa de Óscar de la Hoya podría haber camisas y carteles con su rostro o estar reproduciéndose durante todo el día entrevistas simultáneas por su fanatismo hacia él, lo que le parece “simplemente aterrador”. El promotor terminó diciendo que alguien necesitaba hablar con el exboxeador y que dejaba esa entrevista como prueba por si algo le pasaba.

“Quiero que la gente vea esta entrevista. Este es el tipo de entrevista que se reproduce cuando sucede algo malo. Les advertí sobre este tipo porque esto sucede en el mundo de las celebridades cuando tienes fanáticos enloquecidos. Creo que alguien necesita hablar con Óscar porque me preocupa mi seguridad”, concluyó.

¿Qué pasó entre Eddie Hearn y Óscar de la Hoya?

Aunque la relación entre los dos promotores no es la mejor, Óscar de la Hoya comenzó a burlarse de Eddie Hearn luego de que Canelo Álvarez dejara de trabajar para él y firmara un acuerdo de tres peleas con Al Haymon de PBC.

En su cuenta de Twitter, el presidente de Golden Boy Promotions dedicó varios tuits a Hearn con la etiqueta #SolitarioEddie donde criticó su labor como promotor. Además, tras conocer el interés de Edgar Berlanga en una pelea con Jaime Munguía, De la Hoya se opuso a la idea de trabajar con el británico y le deseó “buena suerte” al intentar concretar ese combate.

Cabe destacar que antes de esta polémica, ambos promotores habían intercambiado mensajes en redes sociales tras la demanda de Golden Boy a Ryan García, ya que Óscar de la Hoya insinuó que Eddie Hearn quería quitarle a King Ry.

