Eddie Hearn dice que la relación de Ryan García con Golden Boy Promotions “se acabó” y revela posible nueva promotora

Tras la demanda de Golden Boy Promotions a Ryan García, Eddie Hearn aseguró que la relación del californiano con la promotora de Óscar de la Hoya ha terminado y reveló la posible nueva empresa a la que King Ry está buscando unirse.

En una entrevistas con DAZN Boxing Show, Hearn afirmó que García quiere trabajar ahora con Premier Boxing Champions (PBC) e indicó que no cree que después de toda la “vergüenza pública” en las redes sociales y la demanda legal, la relación del King Ry y De la Hoya vuelva a ser la misma.

“En primer lugar, (Óscar De La Hoya) parece estar más preocupado por mí que por Ryan García. Cada tuit de su cuenta es sobre mí. Creo que una cosa que sabemos con certeza es que la relación entre ellos dos ha sido volátil por un tiempo. Pero se acabó. No vuelves de esto. No regresas de una vergüenza pública en las redes sociales, de la sala del tribunal, de los costos legales. Nunca he conocido un caso en el que haya sido tan profundo y todos se den la mano y digan ‘sí, volvamos al trabajo’. Parece desordenado”, dijo.

La relación entre Ryan García y Golden Boy Promotions comenzó en 2016. Foto cortesía: Cris Esqueda/Golden Boy Promotions / Creative Commons.

“Ryan García claramente quiere dejar Golden Boy Promotions. Él se fue. Ha hecho su jugada. Han tomado sus decisiones sobre lo que quieren hacer y no es Matchroom. Sí, absolutamente, (es PBC). Ahora depende de los tribunales decidir si es capaz de hacer eso. Será un desastre horrible, le costará mucho dinero a la gente y podría mantenerlo fuera del ring. Es una mala imagen para todos”, expresó.

Cabe destacar que la relación entre Óscar de la Hoya y Ryan García empeoró tras la derrota por nocaut del californiano ante Gervonta Davis en abril y recientemente en Twitter intercambiaron una serie de mensajes públicos donde el peleador manifestó su molestia por ser dejado solo en la conferencia de prensa y no tomar en cuenta sus opciones de oponentes para su regreso al ring. Por su parte, el promotor le dijo a King Ry que dejara de culpar a otros por sus errores y que pasara la página.

Según explicó Golden Boy, la demanda tiene como objetivo que King Ry abandone el contrato vigente, pero el equipo legal del californiano señaló que no tiene fundamento y constituye una violación del mismo acuerdo que la promotora busca hacer cumplir.

Ryan García, de 24 años, subió a las 140 libras tras su derrota con Gervonta Davis, despidió a su entrenador y contrató a Derrick Lewis. Ahora parece que King Ry también está en búsqueda de una nueva promotora y, de acuerdo con Hearn, PCB podría ser su nueva casa. El californiano posee récord de 23 triunfos (19 por nocaut) y un revés.

