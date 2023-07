Pitbull Cruz quiere la revancha con Gervonta Davis pase lo que pase: “Tengo que enfrentarme a los mejores”

Isaac ‘Pitbull’ Cruz se enfrentará a Giovanni Cabrera en el evento coestelar de la cartelera que protagonizarán Errol Spence Jr. y Terence Crawford el 29 de julio en el T-Mobile Arena de Las Vegas. El mexicano quiere una revancha con Gervonta Davis y sabe que una victoria sobre el estadounidense podría acercarlo.

En declaraciones a Boxing Scene, Pitbull Cruz quiere ser conocido por los fanáticos estadounidenses y tiene claro que para lograrlo debe enfrentar a los mejores de la categoría de las 135 libras, por lo que primero quiere a Davis y después a Devin Haney y Vasyl Lomachenko.

“Quiero que los fanáticos estadounidenses me conozcan tan bien como los fanáticos mexicanos, así que tengo que enfrentarme a los mejores. Primero, quiero la revancha con Gervonta Davis pase lo que pase. Después de eso, quiero enfrentarme a Devin Haney y Vasyl Lomachenko”, dijo Cruz.

Gervonta Davis e Isaac ‘Pitbull’ Cruz en el cara a cara durante el pesaje de su primera pelea. Foto: Katelyn Mulcahy/Getty Images.

“Estoy totalmente enfocado en mantenerme en las 135 libras porque es donde me siento más fuerte y cómodo. Solo quiero darles a todos los que miran un gran espectáculo. Hice una conexión con los fanáticos porque demostré que no tengo miedo de pelear contra los mejores. No tengo miedo, solo resolución”, expresó.

El deseo del mexicano también es compartido por el equipo de Gervonta Davis, quien ha mostrado interés en la revancha. Calvin Ford, entrenador del estadounidense, aseguró que prefería otra pelea con Pitbull Cruz porque quieren ganarle otra vez para demostrar que el primer combate se fue a la distancia porque Tank se lesionó.

Cabe destacar que Gervonta Davis y Pitbull Cruz se enfrentaron en diciembre de 2021 cuando el mexicano sustituyó a Rolando ‘Rolly’ Romero, retador original de ‘Tank’, quien tuvo que abandonar el duelo por enfrentar acusaciones de abuso sexual. Tras un reñido enfrentamiento, el estadounidense, quien salió con su mano izquierda lastimada, se llevó la victoria en las tarjetas de los jueces por decisión unánime y retuvo su título de peso ligero de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

Isaac ‘Pitbull’ Cruz, de 24 años, tiene una cita programada para el 29 de julio donde enfrentará a Giovanni Cabrera con la mira puesta en la revancha con Gervonta Davis. El mexicano posee un récord como profesional de 24 victorias (17 de ellas por la vía rápida), dos derrotas y un empate.

Por su parte, Gervonta Davis, de 28 años, mantuvo su marca inmaculada tras noquear a Ryan García el pasado mes de abril y aún no se sabe cuándo regresará al ring. El estadounidense ahora suma 29 victorias, 27 de ellas por la vía rápida.

