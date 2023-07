Salma Hayek expresa su interés por trabajar en la serie de televisión “The white lotus”

Foto: Bryan Bedder for Netflix / Getty Images

La serie de televisión “The white lotus” es actualmente una de las más populares a nivel mundial, y ha recibido muy buenas críticas. Todo ello ha generado en Salma Hayek un gran interés por actuar en alguna temporada, en la que sería dirigida por su amigo Mike White (también guionista del show), pero desafortunadamente existe un inconveniente que hace de su deseo algo muy difícil de cumplir.

Entrevistada por Kelly Ripa en el podcast “Let’s talk off camera”, Hayek recordó su experiencia al trabajar con White en la película de 2017 “Beatriz at dinner”: “Amo a Mike. Haría lo que sea con él. Tengo una fantasía de actuar con Mike, somos muy buenos juntos. Es un actor fantástico, y juntos somos muy divertidos. Es también un gran amigo. Estoy obsesionada con lo que él hace (en “The white lotus”) con el sonido, y cómo logra combinarlo con imágenes”.

Sin embargo, Salma se mostró dudosa de embarcarse en un proyecto así, porque le quitaría demasiado tiempo: “Es difícil para mí hacer series, porque aún estoy muy presente con mi hija, con mi esposo, con mis perros y en la casa. Y entonces no puedo, aunque estoy tratando de crear más espacio no puedo decir, ‘OK, adiós. Voy a hacer una serie. Nos vemos en tres meses, en cuatro meses’. Simplemente no puedo”. Mientras tanto, la tercera temporada de “The white lotus” ya está en preparación, pero el estreno podría retrasarse debido a la huelga de guionistas y actores de Hollywood.

Sigue leyendo: