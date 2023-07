EE.UU. agregó a su lista de “corruptos” a 39 funcionarios centroamericanos, incluyendo expresidentes

Estados Unidos actualizó su lista de “corruptos” con 39 funcionarios o exaltos cargos de Nicaragua, Guatemala, Honduras y El Salvador, entre los que destacan dos expresidentes salvadoreños y el juez que inhabilitó el partido de un actual candidato presidencial guatemalteco.

Desde 2021 Washington elabora anualmente y presenta al Congreso la “Lista Engel” con personajes de Centroamérica acusados de “actos corruptos y antidemocráticos”, a quienes prohíbe entrar en el país.

Son “individuos que han participado con conocimiento de causa en actos que socavan los procesos o instituciones democráticos, en corrupción significativa o en obstrucción de investigaciones”, informó el Departamento de Estado en un comunicado.

Este año ha agregado 39 nombres, 21 menos que en 2022. Se trata de 13 nicaragüenses, diez guatemaltecos, otros tantos hondureños y seis salvadoreños.

Through this year’s Section 353 report, the U.S. continues to promote accountability for corrupt and undemocratic actors in Central America. This report is a key tool in strengthening democratic governance and combatting corruption. https://t.co/FALRIHwzX4

En cuanto a Nicaragua, un país bajo sanciones estadounidenses por la represión de las protestas antigubernamentales de 2018, Washington ha añadido a 13 altos cargos del gobierno de Daniel Ortega.

Se trata de cuatro diputados (Arling Patricia Alonso, Gladis Báez, Loria Raquel Dixon y Alejandro Mejía Ferreti), dos juezas (Rosa Solís Dávila y Ángela Dávila Navarrete) y otros funcionarios de alto perfil.

Por parte de Guatemala, Estados Unidos añadió este año al juez Fredy Raúl Orellana, que hace unos días inhabilitó a pedido de la fiscalía al partido Semilla del candidato socialdemócrata Bernardo Arévalo, quien finalmente participará en el balotaje de agosto.

También figuran otro juez, un exmagistrado, la fiscal Cinthia Edelmira Monterroso, el líder del sindicato STEG, Joviel Acevedo Ayala, acusado de aceptar sobornos, el exministro Gendri Rocael Reyes Mazariegos y el presidente del Instituto Nacional de Electrificación, Melvin Quijivix Vega.

