El presidente de la Cámara negó que prometiera a Trump una votación para eliminar sus dos juicios políticos

El presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, negó el jueves un informe que afirma que prometió al expresidente Donald Trump que la Cámara votaría antes de su receso de agosto sobre la eliminación de los juicios políticos anteriores contra Trump, según CNN.

“No hay trato, pero he sido muy claro desde mucho antes, cuando voté en contra de los juicios políticos, que los pusieron con fines puramente políticos. Apoyo la eliminación, pero no hay trato”, dijo McCarthy, refiriéndose a que no hay un trato para votar sobre el asunto en la Cámara.

Politico informó que McCarthy le había hecho una promesa a Trump. McCarthy cuestionó el jueves esa afirmación de Politico de que había prometido realizar la votación.

?No?, dijo McCarthy a los periodistas el jueves cuando se le preguntó si había prometido realizar la votación de cancelación de los juicios políticos contra Trump. Y cuando se le preguntó si se comprometería a no realizar una votación, dijo que esta debería ?pasar por el comité como cualquier otra cosa?.

No es probable que esa medida simbólica llegue al pleno de la Cámara antes del receso de agosto porque carece de suficientes votos republicanos para ser aprobada.

El líder de la mayoría de la Cámara de Representantes, Steve Scalise, dijo a los periodistas: “No creo que todos los miembros hayan intervenido todavía” en estas resoluciones y mencionó que el enfoque de la próxima semana son los proyectos de ley de asignaciones.

McCarthy ha respaldado previamente las resoluciones simbólicas que se han presentado pidiendo eliminar los dos juicios políticos contra Donald Trump, que fueron presentadas por los principales defensores de Trump en la Cámara, las representantes Elise Stefanik y Marjorie Taylor Greene en junio.

La resolución de dos páginas de Greene eliminaría el juicio político de 2019, diciendo que fue “acusado injustamente de mala conducta”. La medida de seis páginas de Stefanik anularía su juicio político de 2021 con el argumento de que sus oponentes no pudieron probar que cometió “crímenes graves y delitos menores”.

“Apoyo eso”, dijo McCarthy sobre ambas resoluciones en junio. “Deberían borrarlo porque nunca debería haber pasado”.

Si bien McCarthy ha defendido a Trump a lo largo de sus problemas legales, el presidente de la Cámara aún no ha respaldado la nominación como candidato a la presidencia en las elecciones de 2024 de Donald Trump quizá por un deseo de permanecer neutral y esto ha sido un punto conflictivo para Trump quien promociona su propio papel en asegurar a McCarthy que fuera electo como presidente de la Cámara, después de 15 rondas de votaciones contenciosas a principios de este año, informó Politico.

McCarthy ha cuestionado abiertamente si Trump es “el más fuerte para ganar las elecciones [generales]”, un comentario del que luego se retractó.

¿Se puede eliminar el juicio político a un presidente?

No hay una consecuencia procesal clara de una resolución para ?eliminar? el juicio político de Trump, según la orientación de la Oficina del Parlamentario de la Cámara, que CNN cita.

Los esfuerzos que se han discutido incluyen una resolución no vinculante de la Cámara que expresa el sentir de la Cámara, o “expresa los sentimientos de una cámara”.

Esa medida no solo no eliminaría el juicio político, sino que el esfuerzo tampoco puede deshacer los dos votos que se tomaron en 2019 y 2020 que acusaron al expresidente Trump. Esos votos aún existirían en el Registro del Congreso.

El profesor de la Universidad de Georgetown, Joshua Chafetz, dijo a Newsweek que ?un juicio político no se puede eliminar porque tiene un efecto fuera de la Cámara?, y señaló que la Cámara técnicamente no podía deshacer el juicio en el Senado, mientras que el profesor de derecho de George Washington, Jonathan Turley, dijo a Reuters que ?no es como un DUI constitucional. Una vez que te acusan, te acusan?.

Otros expertos han dicho que aprobar una resolución que declare discutible una acción de una Cámara anterior no es imposible, pero podría ser ineficaz: ?Me cuesta ver por qué la Cámara está obligada por un juicio político aprobado por una Cámara anterior?, escribió el profesor de derecho de la Universidad de Indiana, Gerard Magliocca, en una publicación de blog de 2019, y agregó que dudaba que una derogación significara ?que la gente dirá que el presidente Trump no fue acusado?.

Con información de CNN, ABC News, Politico y Forbes

