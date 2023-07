En la tina, Thalía se muestra como una Barbie usando un ajustado body rosa

Thalía ha mostrado su obsesión con la película “Barbie”, y ahora compartió en su cuenta de Instagram varias fotografías que la muestran en la tina, usando un ajustado body rosa; posteriormente lució su figura mientras planchaba un vestido.

Desliza para ver todas las fotos

En un video la cantante de 51 años movió sus caderas al ritmo del cover que hizo al clásico del grupo Hombres G “Devuélveme a mi chica”, pero impactó al usar un microbikini que dejó ver su abdomen de acero; ese post lleva hasta el momento más de 545,000 likes. View this post on Instagram A post shared by Thalia (@thalia)

La carrera de Thalía comenzó hace más de 35 años, y ella conoce perfectamente esa época, por eso quiso hacer el álbum Mixtape como homenaje a la década de los 80. Ella también ha dado un toque muy retro a su vestuario, y lo dejó ver en unas fotos donde posa sentada en el piso. El mensaje que escribió fue: “Crecer en la época de los ochentas fue una aventura de color, de sonidos, de Fashion inolvidable. Usábamos hombreras, doble calcetín, tenis o botines altos, camisetas o camisas anudadas al frente,doble cuello, chamarras grandes de mezclilla, muchos pines, coletas altas con dos o tres scrunchies, mucho maquillaje, mucho spray de cabello o gel, aretes de corazones o estrellas, pero sobre todo,¡escuchábamos mucha música y hacíamos mixtapes!” View this post on Instagram A post shared by Thalia (@thalia)

Sigue leyendo: